Supongamos que usted tiene una empresa, decida usted el tamaño, ¿qué opinaría si le digo que 3 de 4 de sus colaboradores (el 76 %) considerarían buscar un nuevo trabajo si descubren que su empresa tiene una brecha salarial de género injusta o no tiene una política de diversidad e inclusión?

Este dato surgió en las conclusiones de People at Work 2022: una visión sobre el equipo humano global ¹, para el que se entrevistó a más de 33,000 empleados en España y otros 16 países. El informe indica que, aunque la mayoría de las empresas reconocen la importancia de diversidad, la equidad y la inclusión (por sus siglas en inglés, DEI: diversity, equity, inclusion), alrededor de un tercio de los trabajadores asegura que sus compañías saben lo que es, pero no tienen –o no hablan de ella– una política de igualdad salarial de género, o de diversidad e inclusión.

¿Las consecuencias de no ser una empresa diversa, equitativa e inclusiva? Fuga de talento, falta de innovación, incremento de brechas, mal ambiente laboral, debilidad frente a competidores, mala imagen de marca ante sus públicos, por mencionar algunas.

Trabajar este tema ya no es una opción, es una responsabilidad. En 2025 los milenials serán el 75 % de la población laboral. El 80 % de esta generación toma en cuenta las políticas de DEI a la hora de buscar un empleo ². Y por si esto fuera poco, representa una oportunidad económica para las empresas, pues la población LGBTIQ+ y aliados cuentan con un poder de compra de 5 billones de dólares y está demostrado que las empresas con gestión de cultura de diversidad son entre 14 % a 33 % más rentables ³.

Regresemos al ejemplo inicial, el 76 % de sus colaboradores se va a ir si usted no hace algo, ¿qué tiene que hacer? Primero le voy a decir lo que no tiene que hacer, y es cambiar su logo a color arcoíris solo por aparentar. El cambio debe ser real.

Lo mínimo que se debería marcar en el checklist de una empresa diversa e inclusiva es contar con políticas escritas (más vale una pálida tinta que una brillante memoria) de a) contratación que elimine barreras y sesgos hacia las personas LGBTIQ+ y promueva la búsqueda de talento diverso. La falta de oportunidades laborales para esta comunidad pide a gritos que más empresas les reciban y les incluyan; b) cero discriminaciones, que sensibilice y promueva una cultura de respeto a todo nivel e incluya un comité interno que trabaje integralmente en ello; c) beneficios equitativos. Aquí se incluyen salarios, cobertura de seguro médico y otros beneficios que se dan a parejas heterosexuales. No más, no menos, igual.

En El Salvador, con el apoyo del Índice de Inclusión & Equidad Empresarial (íiEE) cada vez son más las empresas que se suman y abren sus puertas al talento, sin importar raza, religión, edad o tendencia sexual. Se trata de diagnosticar, medir, avanzar, y así en un ciclo sin fin para buscar cerrar brechas y construir, mantener y fortalecer la cultura de respeto.

No dé este tema por sentado, no trate de ignorarlo. La diversidad, equidad e inclusión no es una moda, es una tendencia que llegó para quedarse.

¹https://es.adp.com/recursos/insights/people-at-work-2022-una-vision-sobre-el-equipo-humano-global.aspx

²PWC Out to succeed report, facilitado por White Fox Consulting

³McKinsey & Deloitte, facilitado por White Fox Consulting