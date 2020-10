Chevening: Programa de becas para estudiar en el Reino Unido

El 3 de noviembre vence el plazo para inscribirse al programa de becas más prestigioso del Reino Unido: Chevening. Este programa de becas para maestrías de un año cubre: 1.-la totalidad de los costos académicos (unos 30 mil dólares) de un programa de maestría de un año en cualquiera de los países del Reino Unido; 2.-los pasajes de avión al país de destino (y regreso); 3.- una mensualidad en efectivo para cubrir los costos de vida durante los 12 meses que estará en el Reino Unido.

El proceso de selección se compone de cuatro partes: rellenar una solicitud de beca que se hace en línea; la segunda conlleva envío de cartas de recomendación; la realización de una entrevista en la embajada británica; y la cuarta es la de corroborar que cuenta con una carta de aceptación para estudiar en una universidad del Reino Unido, cumpliendo con los requisitos de inglés.

Para la primera etapa de solicitud solamente se requiere ir a la página web de Chevening: https://www.chevening.org/apply/ y rellenar las preguntas que le harán con relación a su vida académica y profesional, aportando la documentación que corresponda para comprobar que sus palabras tienen un respaldo. Inscribirse es fácil, solamente debe responder preguntas sencillas de su experiencia laboral, sus estudios y otras sobre su elegibilidad que se responden con un sí o no. En esta etapa, también debe elaborarse 4 ensayos con las siguientes temáticas: liderazgo, networking, por qué quiere estudiar en el Reino Unido y sus planes a futuro tras terminar sus estudios. Son 4 ensayos que se pueden hacer sin mayor dificultad y que evaluarán la congruencia entre sus acciones del pasado, sus planes de estudio y sus proyectos del futuro.

De forma paralela a esta primera fase de la solicitud de Chevening, debe inscribirse a 1, 2 o hasta 3 programas de maestría en el Reino Unido, un territorio que ha sido la cuna del conocimiento moderno de la humanidad, pues en esos puntos geográficos se encuentran grandes universidades como la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, la London School of Economics and Political Science (LSE), Kings College, University City of London, University of Glasgow, entre muchas otras que están consideradas dentro de las mejores universidades del mundo.

La segunda fase de la solicitud tras filtrar los mejores ensayos consiste en solicitar cartas de recomendación, que tendrán mayor peso si resultan ser jefes o profesores del aspirante, en las que expliquen las razones por las cuales vale la pena entregarle la beca a dicha persona. Seguido de ello, se filtrarán los candidatos idóneos para efectuar una entrevista presencial y en inglés en donde tendrá una hora para explorar los temas indicados en los ensayos. Para finalizar con la selección del becario debe probar que tiene una carta de aceptación y cumple con el requisito de inglés.

Este programa de becas iniciado en 1983 acumula más de 50,000 alumni de prácticamente todo el mundo, prometiendo una comunidad para toda la vida. No se preocupen "si sus notas o inglés son lo suficientemente buenos", eso es una decisión que le corresponde hacer a Chevening, no a usted; por eso procure mejor en inscribirse y dar lo mejor de usted en esa solicitud, sin importar el resultado. Ya con solo inscribirse ha hecho algo que miles no se atreven y eso debe ser suficiente motivo de orgullo, y recuerde, que, si no es a la primera, puede ser a la segunda. Lo importante es no darse por vencido.