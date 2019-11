Chile, ¿camino a una guerra civil?

Después de leer docenas de artículos y reportajes de medios de América, España, EUA, Inglaterra, Francia... estudiar videos grabados por vecinos, editorialistas, senadores, exsenadores, el presidente mismo, funcionarios actuales, políticos de diferentes partidos, exfuncionarios desde el tiempo de Pinochet activos observando política, congresistas... Las conclusiones apuntan todas en la misma dirección, el futuro es incierto y duro. Coinciden en las causas, pronósticos de lo que puede venir, con diferentes posibilidades asignadas. Desafortunadamente, ninguna es optimista y sin sangre.

Prácticamente todos coinciden en que las reformas implementadas en la época Pinochet, administradas 30 años por diferentes gobiernos, la mayoría de izquierda, aunque produjeron el país más próspero de América Latina, el que mayores prestaciones y beneficios sociales ofrece a sus ciudadanos comparado con el resto del continente, en el camino fue perdiendo vigencia.

A través de los años los políticos perdieron conexión con la población y con los beneficios que realmente percibían y los que aspiraban a percibir. El reclamo más recurrente es que sacaron a mucha gente de la pobreza, pero no se crearon las condiciones para una movilidad social hacia arriba... y las expectativas no satisfechas de la población crecieron más allá de lo que se percibía y el descontento fue creciendo más y más. Este resentimiento fue el que ocasionó las manifestaciones pacíficas multitudinarias, que son la mayoría.

Simultáneamente se gestaba un movimiento revolucionario radical, que al salir la mayoría pacífica a las calles, se mezclaron y explotaron con violencia brutal, destruyendo metro, iglesias, comercios, malls, saqueando y destruyendo en todo Chile. El concepto, "revolución molecular" (Felix Guattari 1977), movilizaciones y luchas horizontalmente en la sociedad, organización de pequeños grupos, 5 no más, que no responden a un liderazgo único, jóvenes radicalizados, violentos que atacan con furia y destruyen sin piedad, absolutamente intolerantes prácticamente impunes dado que el ejército fue retirado de la calle, porque se necesita estado de sitio para ello y cuando estuvieron tenían órdenes de no disparar, igual los carabineros, salen con limitaciones, vulnerables, cansados y colapsados pues los disturbios son tantos y en el territorio que los superan ampliamente.

Piñera y los políticos se asustaron, les temblaron las piernas y no supieron asumir su responsabilidad de mantener el orden público, cedieron a todas las presiones de "la calle", grandes prestaciones sociales y hasta cambiar la constitución... y la violencia no paró ni parece lo hará, los violentos tienen por objetivo obtener el poder total, cambio de sistema sin que sepan que ni con qué líderes, pero tras eso van.

Algunos ciudadanos agredidos se ponen un chaleco amarillo y con palos, piedras, puños y a veces armas de fuego, se organizan en pequeños grupos y protegen propiedad, enfrentan a los jóvenes violentos. Estos resienten que esa responsabilidad no es de ellos sino del Estado y no ha cumplido con su deber. Este escenario puede llevar a una guerra civil, algo muy comentado.

Otras posibilidades son que la revolución molecular triunfe y Chile retroceda décadas, o que el gobierno sin Piñera se organice y cambiando leyes y reglamentos use al ejército y carabineros para poner orden de acuerdo con la ley como en cualquier país.

La otra es que un general o almirante le toque la puerta a Piñera y el ejército tome control de la situación y proceda como lo que Chile ya vivió.

Aparentemente no habrá salida fácil ni sin sangre en Chile.