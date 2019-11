Chile. Un incendio que no se sabe cómo apagar

La desorbitada violencia en Chile es como un incendio en bosques secos. Miles de jóvenes no paran de saquear, destruir y protestar violentamente desde hace un mes. Piñera sacó al ejército a recuperar las ciudades, dijo "estamos en guerra" con órdenes de no disparar. Luego se asustó, se echó atrás, los concentró y cuidan las calles un grupo desmoralizado de carabineros, que enfrentan a la turba vulnerables, con balines de goma, perdigones y agua, los jóvenes lanzan piedras, cocteles molotov y ante la evidencia de que no hay riesgo de muerte, en la descripción de un chileno "juegan a la guerra porque no tienen más que hacer".

Los vecinos de Santiago desde sus ventanas les gritan "vándalos", "encapuchados", "lumpen", los apelativos cambian para estos jóvenes que día tras día protagonizan violentos incidentes. El tiempo no ha aplacado su furia. A Piñera le temblaron las piernas le dicen congresistas de su mismo partido y la oposición, para aplacar la furia de las calles anunció un importante paquete de medidas sociales. No produjo resultado.

Hoy en una medida desesperada anuncia cambio de la Constitución después de un plebiscito en unos meses, no está claro aún quiénes revisarán la actual y quiénes redactarán la nueva, se habla de "participación popular", algo muy vago, en un paso en que Piñera y Chile se juegan el futuro de un Chile que probablemente no volverá a ser lo que era.

La Constitución es el pacto social por excelencia, su redacción debe hacerse con infinito cuidado, cuidando el bien de todos los chilenos, negociarla con la pistola en la cabeza suena como algo muy peligroso, que tiene más probabilidades de salir mal que bien.

Piñera ha caído a niveles muy bajos de aceptación, en torno al 15 %, la oposición más popular, el Frente Amplio, la izquierda más fuerte, apenas 16 %, el resto de los partidos sumados no llegan a ese 15 %. La calle y su furia no responden a ninguna formación política, no tienen confianza en ninguna clase política, un fenómeno que se repite en diversas esquinas del mundo. La calle por hoy no tiene líderes ni claridad de lo que quieren obtener concretamente, hablan de postulados vagos como una mejor vida, educación, salud, pensiones... Piñera anunció un aumento general de salarios, más impuestos a los ricos, mejores pensiones a los adultos mayores... el presidente de derecha no comprende cómo funcionan las cosas, de dónde sacará los fondos para cumplir sus promesas... será un fracaso doble, primero y más importante porque no reducirá la violencia en las calles, segundo porque embarcará a Chile en el conocido abismo populista, más parecido a Venezuela.

¿Cómo se apaga ese fuego? es la pregunta que todos se hacen pero nadie atina a la respuesta correcta, es imposible por el momento.

Le piden a Piñera que se aparte del gobierno y deposite la presidencia provisionalmente en el ministro del Interior Kaszt, que es necesario volver al orden y él no es capaz de hacerlo, una figura respetada por el patudo en el poder, la oposición, el ejército, una buena parte de la población, el liderazgo es muy importante. No podemos juzgar desde aquí si esa será una solución, pero deben buscar alternativas, Piñera ya no puede.

Puede suceder cualquier cosa, desde la alternativa del terror de la Revolución francesa en tiempos modernos, mucha sangre y caos.

Puede repetirse aunque lo están evitando con gran cuidado, un golpe de Estado y una mano autoritaria que restaure el orden a punta de golpes y tiros, como Ortega y Maduro.