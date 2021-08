Choteando en Ibiza

Escarbando el baúl de mis recuerdos, encontré mi compañero inseparable en el que dejé grabadas mis andanzas y malandanzas durante mi año sabático de mochilero en Europa. Esto sucedió (cuando existía el papel y lápiz) entre junio del 86 y mayo del 87, año necesario para enfriar un cerebro quemado por la recién conquistada maestría, y para sacarle el jugo a la vida.

Los Alfaro sí que tenemos letra chueca, peor los que somos zurdos. Pero gracias a mis, ahora, cuatro ojos logré mi diario decodificar. Me cuenta que cuando caían chirilucas, era la señal de pescar aventuras fuera de mi base central (París).

En agosto del 86, la nariz me apuntó al destino más cool del momento: la isla de Ibiza. La aventura comenzó a las 11:00 p. m. nomás zarpó el barco de Barcelona. Como el mochilero viaja a real menos cuartillo, ¿cuál camarote para descasar? Ni modo, a la disco en la proa a rumbear.

Atracamos un domingo a las 8:00 a. m., a los pies de un bello puerto mediterráneo dormido, excepto los que limpiaban calles, y los que aún bailaban en Pachá y Ku, mega discos abiertas hasta las 10:00 a. m. "Llevame, Calín", suplica la lorita Pepita.

Pía, la mejor amiga de mi hermana, nos recibió, y una esquinita nos encontró en San Antonio, a media hora en bus del puerto de Ibiza. Como éramos 11, solo $1 per-cápita per-noche. Plan: Semana de agosto en Ibiza. Realidad: 1 mes inolvidable. Puro negrito del batey quedé.

¿Por qué San Antonio? En mi compañero inseparable la respuesta: "San Antonio es más laid back que Ibiza; con una vibra tipo Pana, menos sofisticado, menos caro. Tatuajes vs. joyas; shorts y camiseta vs. trapos de revista; los que no les sobra el pisto vs. los que sí".

Fast forward a las vacaciones de agosto 35 años después, y como que Ibiza sigue siendo el destino más cool del momento adonde, mátalas callando, el presidente "más cool del mundo mundial" se fue a chotear.

No se puso a pensar que Europa continental cierra en agosto, temporada alta para los paparazis en busca de fotos de los rich & famous en la playa. Al ver tanta gente, seguro rápido cayeron que era él.

Quien sabe cuánto habrá pagado elsalvador.com por las fotos, en las que vemos a un presidente más repuestito, sin maquillaje, ni Glostora, ni calzoneta.

También vemos un presidente rodeado por su séquito, incluido personal de seguridad que evitó cayera al Mediterráneo. Me llega la bolsa de la disco Pachá bajo su brazo; si en 1986 era un alucín, ¡ya me imagino en 2021!

Los salvadoreños no estamos dolidos porque tomó vacaciones, es justo y necesario, es su deber y salvación. Lo que nos cae mal es que insinúen que fue un viaje prepresidencia y prepandemia. ¿Con flotador de niño y mascarillas en la foto?

También nos cae mal se salte la Constitución, y repita la maña de viajes ostentosos y numerosos de los mismos de siempre. Peor, en medio de un pico nacional de covid y una economía en picada. (Por cierto, me sumo al ¡No Al Bitcóin! de Chicas, el que le gustan las chicas).

Los funcionarios están en todo su derecho de chotear donde les ronque la gana, siempre y cuando paguen la dolorosa con sus propios fondos. ¿Lo habrán hecho en este caso? Algo que la honorable comisión anticorrupción debía investigar.

Puerto de Ibiza: septiembre de 1986, sigo leyendo: "Eran las 10 p. m. cuando abordamos el barco, en el que nadie se quería ir. En tierra el son de la disco; en barco el son de mi corazón suplicando quedarnos. Nos fregamos: el capitán ya sonó las cornetas de despedida, bajo la luna llena. No dejé mi corazón en San Francisco, pero sí en Ibiza".

No lo recuerdo, pero seguro me dirigí a la disco en la proa, y ni sentí las 9 horas que tomó atracar en Barcelona en busca del tren a París.