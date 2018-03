Ciberespionaje y ciberataques

Lee también

Durante el período de la Guerra Fría, las potencias mundiales, con el afán de conocer los adelantos alcanzados por sus enemigos especialmente en el campo armamentístico, era usual que enviaran espías para que recabaran información, que posteriormente era entregada al gobierno del país que espiaba.Obviamente, el espionaje no es nada nuevo, ya que se ha practicado por diferentes países en las distintas épocas, lo cual ha dado origen a desavenencias entre los países espías y los espiados, cuando se descubría el complot. Algunos espías que fueron descubiertos y capturados por los países espiados aún guardan prisión por esta clase de delito.Sin embargo, hoy día la actividad del espionaje se hace a través del ciberespacio, no siendo necesario enviar espías para poder realizarla, bastando con intervenir las llamadas hechas desde teléfonos celulares o correos electrónicos que se envían.Hace algunos años causó mucho revuelo a escala mundial la información proporcionada por el exanalista de la NSA de Estados Unidos Edward Snowden, quien se encuentra asilado en Rusia, después de haber hecho pública la lista de países que fueron espiados por la Agencia de Seguridad Nacional desde hace varios años. Lo grave del caso es que han sido espiados, según las declaraciones de Snowden países que son aliados de EUA, habiéndose intervenido los teléfonos celulares y las computadoras de Ángela Merkel, Enrique Peña Nieto, François Hollande, por mencionar algunos líderes mundiales.El presidente Obama dijo en esa oportunidad en algunas declaraciones que no se enteraba de las actividades de espionaje que hacía la NSA; sin embargo, el exsecretario de Estado de EUA John Kerry admitió que el espionaje por parte de los servicios secretos de EUA había ido muy lejos.Muchos se preguntan por qué informaciones tan confidenciales del gobierno de EUA estaban en manos de una persona que parece no conocer lo que significa la lealtad hacia su país. Sin embargo, otra pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿Seremos tan ingenuos en creer que el ciberespionaje solo lo ha estado practicando Estados Unidos? Existen muchas posibilidades que algo similar o mayor esté siendo practicado por otras potencias mundiales incluso en contra de EUA.La supuesta participación de hackers rusos que manipularon datos durante las pasadas elecciones presidenciales de EUA es una muestra de que en todas partes se cuecen habas.Parece ser que las revelaciones hechas por Snowden solo constituyen la punta del iceberg de una actividad que hoy día parece ser común en muchos países, y donde podrían estar implicadas otras potencias mundiales. El mayor peligro de la globalización del ciberespionaje es que a través de esta actividad no solo exista espionaje político, sino también económico y militar que podría ser el más peligroso.Los avances de las comunicaciones en el ciberespacio no es nada nuevo, en consecuencia, el ciberespionaje lo han practicado muchos países a escala mundial desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que solo a Estados Unidos le ha tocado enfrentar una situación como la que comentamos.Los que consideran a Snowden como un villano piensan que Rusia debería extraditarlo a Estados Unidos para ser juzgado en su país; por el contrario, quienes lo consideran como héroe esperan que Rusia debería continuar dándole asilo por la encomiable labor que ha realizado al delatar el espionaje efectuado en su país.En lo concerniente a nuestro país, los ciberataques denunciados por LPG hace algunos meses, al realizarse la clonación del sitio web de este importante periódico por hackers de nuestro país, deben alertar a estas instituciones a permanecer preparadas para impedir esta clase de delitos.