Centroamérica parece hoy una serpiente que se muerde la cola. Como siguiendo el patrón del mítico símbolo del uróboros que en la antigüedad se usaba para representar la circularidad del tiempo y el retorno de todas las cosas, varios países de la región parecen replegarse sobre su propia historia para regresar a un pasado que creíamos superado.

En esa desquiciada carrera, quizás el que lleva la delantera sea Nicaragua, un país gobernado desde hace 14 años por el mismo hombre y su familia, y que busca mantenerse en el poder cinco años más. Un hombre que en el colmo de las paradojas, cuatro décadas atrás, combatió con las armas todas las cosas que hoy hace: la represión, la persecución de opositores, el cierre de espacios políticos, la violación de derechos y la restricción de libertades. Nicaragua es hoy el feudo de un tirano septuagenario que, en su insensatez, vuelve cada vez más difícil encontrar una salida constitucional a la crisis que la nación arrastra desde al menos 2018. En su más reciente arrebato autoritario, desatado a inicios de junio, el otrora comandante guerrillero ha ordenado la detención de por lo menos 20 líderes opositores, lo que convierte a las elecciones de noviembre en una impostura con la que solo tratará de validar su tercera reelección consecutiva.

El deterioro en Honduras no es menos chocante. Marcado por el golpe de Estado de 2009, el panorama del país ha continuado degradándose desde entonces y sobre todo desde la llegada de Juan Orlando Hernández, en 2014. El presidente que, entre otras cosas, prometió depurar las instituciones y combatir la corrupción no hizo ni una ni la otra. En cambio copó el Estado con personas leales y, de manera inconstitucional, logró la reelección en 2017, en una votación en la que además planeó la sombra del fraude. Por si fuera poco, su nombre ha aparecido varias veces en investigaciones en Estados Unidos vinculado a carteles hondureños de la droga, de los que se presume recibió dinero a cambio de brindarles protección.

De nuestro propio autócrata en formación ocioso es resaltar algo, toda vez que las acciones con las que mina nuestra débil democracia las sufrimos casi a diario en carne propia. Baste decir que su acentuada esencia autoritaria amenaza con regresarnos hacia una de las épocas más oscuras del país.

Finalmente, que la regresión guatemalteca no parezca tan evidente no la hace menos real. En ausencia de un líder estridente, poderosos grupos económicos y políticos se han dado a la tarea de socavar el Estado de derecho y la separación de poderes y de infundir miedo en opositores, al punto que muchos expresan su temor de que se instaure una "dictadura corporativa".

Dejar de entender la historia como un desarrollo lineal hacia un progreso cada vez mayor, para comprender que quizás esta se desenvuelve en forma de ciclos puede ser, sin duda, desesperanzador.

Sobre todo si se adhiere a la visión más extrema del "eterno retorno" que sostiene que todo lo que ha ocurrido volverá a ocurrir infinitamente sin ninguna variación.

Pero si nos atenemos a otras concepciones también cíclicas como la del filósofo Giambattista Vico, es posible advertir que la historia no se repite de manera idéntica, sino similar, en un movimiento eterno de "cursos y recursos", de avances y retrocesos, donde a cada progreso le sobreviene también su propia decadencia, pero en el que se sabe de antemano que ningún estadio es definitivo. Así, no se trata más del uróboros formando un círculo cerrado sobre sí mismo, sino de un movimiento en espiral, en el cual los continuos puntos de partida ya no son idénticos a los anteriores, pues cada regresión dispara a su vez un nuevo avance.

Ese modo de interpretar las repeticiones de la historia, que Borges calificó no solo como el "menos pavoroso y melodramático", sino también como "el único imaginable", es quizás también el que debemos abrazar en esta época de retrocesos para seguir resguardando la esperanza.

No bastará, claro, solo con eso. Se requerirá de mucho trabajo de las sociedades de nuestros países, de organización y de la solidaridad internacional para evitar que la región vuelva a sumirse por completo en la barbarie que vivimos en el siglo XX.