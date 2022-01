En El Salvador, poder e impunidad han ido de la mano. Y si en otros países centroamericanos esa relación no luce así de inequívoca no es porque su naturaleza sea superior sino porque el gobierno está sometido a importantes controles de parte de otros órganos del Estado. Por supuesto, la conciencia y proactividad de los ciudadanos siempre es de auxilio como contrapeso aunque ese recurso sea volátil y escaso si no se ha invertido lo suficiente en educación.

Esa garantía es la que los sectores más influyentes del poder económico cultivaron una y otra vez en su relación con los sucesivos administradores del Estado: que el gobierno de turno no sólo les facilitara trámites, permisos, condiciones y en general un ambiente propicio a sus negocios, sino que cuando el interés común chocase con los suyos, la institucionalidad supiera hacia dónde hacerse. Cultivada durante décadas, esa concepción de la esfera pública como secundaria ante la privada determinó el tipo de respuesta que la nación encontró cada vez que exigió espacios para el debate, la crítica y el disenso: negación, intimidación, finalmente represión.

A ciencia y paciencia del Estado salvadoreño hubo tal acumulación de la propiedad de los medios de producción y tal menoscabo de las condiciones de los sectores populares que los signos de marginalidad y exclusión, de hambre y migración, fueron precoces en la breve historia de la República. Poco amigos de la interlocución, ha sido ahí donde una y otra y otra vez los poderes nacionales exhibieron su intolerancia, gozando no sólo de la colaboración de las fuerzas del orden sino de la sordera del sistema judicial. Por dicho motivo fue que, cuando el único modo posible de honrar ciertos intereses fue ya no sólo ignorando contraloría sino violando derechos ciudadanos, El Salvador prendió fuego tan rápido. Es que las condiciones para el terrorismo estatal y la impunidad judicial estaban instaladas hacía décadas.

Cualquier revisión a la historia salvadoreña concluirá que mientras el influjo de fuerzas de esa naturaleza sea más poderoso que la agenda de la nación, la República seguirá imperfecta, atrofiada e insatisfactoria. O en todo caso, cualquier revisión seria, que aspire a una lectura profunda y pretenda trascender las manifestaciones y fenómenos producto de ese orden para abordar la debilidad primigenia, el todo en lugar de sólo las partes.

Ese ejercicio está condenado al fracaso como tarea nacional si quienes lo lideran creen que esto lo resuelve un juzgador. La gravedad de muchos de los actos de la crónica salvadoreña, especialmente los del último cuarto del siglo anterior, impide remediarlos; la puerta para sanarlos sigue abierta pero en esta coyuntura el propósito más urgente es facilitarlos como instrumento para el aprendizaje, para la comprensión de nuestro proceso histórico y de lo cerca que podemos estar de una vuelta de reloj.

Fundamentalmente, al revisitar los crímenes de lesa humanidad, algo en nuestra alma se remueve y nos pregunta ¿por qué? Pero ojalá la perspectiva provista por el tiempo nos prepare para lo terrible de la respuesta: porque con la garantía de la impunidad, creer necesario un crimen era suficiente para cometerlo. Si se invierte el debido tiempo en la lectura de esos hechos, también se entenderá que la misma lógica prima no sólo en los delitos sino en los abusos y omisiones firmados desde las esferas política y económica del poder.

Por lo que estas reflexiones suponen, es curioso que el gobierno a través de sus extensiones judicial y legislativa sea el primer interesado en rescatar algunos casos. Hay ahí al mismo tiempo paradoja y cinismo, pero los pecados de esta administración no expían los pecados de sus antecesores. Entre más verdad acerca de las atrocidades, más posibilidades habrá para la reconciliación, pese a los deseos de crispación y a la siembra de odio tan en boga.

A la postre, el momento que vivimos es tan fuerte que el pasado y el presente son igual de aleccionadores acerca de lo cerca que vivimos de la confrontación y el oprobio y de lo ciegos que podemos estar ante la fragilidad de nuestra convivencia.