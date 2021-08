Cinco claves para gestionar personas tóxicas

Con las figuras públicas cuya presencia me generan malestar al dar sus opiniones en los medios de comunicación y redes sociales, he optado por evitarles para tener paz mental, ya que he notado que al escucharlos o estar en su presencia sacan una parte de mí que no me gusta...

También he notado que cada uno tiene al lado alguien cuyo comportamiento, presencia o forma de relacionarse le altera y le quita la armonía interior. Es más, puede encontrarse tan cercanos como en la pareja, la propia madre, un jefe, un compañero de trabajo o miembro del equipo, un (a) cuñado (a), un (a) amigo (a)…

A esta gente se le denomina en psicología vampiros emocionales o personas tóxicas. De acuerdo con la Dra. Marian Rojas Estapé, siquiatra y autora de varios libros sobre cómo ser feliz, los tóxicos tienen la capacidad de desestabilizar a los demás en segundos. "Son expertos manipuladores y saben detectar con gran finura los puntos débiles de sus víctimas. Gozan de una gran habilidad de estrategia mental... por definición, las personas tóxicas asfixian constantemente a los que elige para tal función... Cuando se trata de relaciones de pareja, o con familiares, a veces surge un fenómeno de enganche y dependencia que cuesta ver y reconocer". https://marianrojas.com/2016/02/10/5-claves-para-protegernos-de-las-personas-toxicas-que-nos-dificultan-el-dia-a-dia/

Para tener salud mental, es importante evadir las personalidades tóxicas. La Dra. Rojas alerta que estas malas compañías pueden llevarnos a tener síntomas de ansiedad, lo que eventualmente llevaría a desarrollar depresión, sentimientos de culpa, de dependencia y efectos negativos en la autoestima. La experta sugiere cinco claves para gestionar a una persona tóxica.

1-Sea discreto con ella, cualquier momento pueden usar la información que tienen para hacer daño. Los tóxicos no se alegran por los éxitos ni apoyan a los demás en sus dificultades.

2-Ignore la opinión de la gente tóxica. Así será libre de hablar y al elegir actuar. Hay que aprender a ponerse un impermeable psicológico, donde se "resbalen sus miradas, comentarios o críticas".

3-Intente olvidarse de la gente tóxica. Aleje, poco a poco o de manera directa. Despídase si es necesario y si no, huya.

4-Aprenda a convivir con las personas tóxicas. Cuando es parte de la familia o trabajo, tratar de llevar la fiesta en paz. Analice si se trata de "un tóxico universal" (todos opinan que es tóxico y perjudicial) o si se trata de un "tóxico individual" (que sobre todo le afecta a usted). Reflexione por qué este individuo es así, ya que, al comprender su biografía, sus traumas o problemas, se puede compadecerle y dejar de sufrir. La Dra. Rojas Estapé tiene un lema que ayuda en estos casos: "Comprender es aliviar". Luego se puede llegar a una actitud audaz: perdonarlas.

5- Tener cerca "personas vitaminas". Estas personas producen bienestar mental y físico. Son capaces de alegrar el corazón en segundos. La siquiatra recomienda tener a mano personas buenas, con intenciones sanas que fomenten y enriquecen el equilibrio interior. Las "personas vitaminas" llegan a la vida personal para hacernos mejores personas y alegrarse de nuestros éxito aun más que nosotros mismos.

