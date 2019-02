¿Cincuenta escuelas contra el edificio legislativo? Lo mismo de siempre...

Entre criterios populistas y demagogos, ahora el debate es si se construye el edificio de la Asamblea Legislativa o si con ese dinero mejor se construyen 50 escuelas. La falta de seriedad y sensatez sigue a la orden del día y sobre todo la ausencia de criterio para auscultar los mejores momentos para hacer o decir las cosas. En este contexto, todo lo que se diga contra la Asamblea Legislativa será popular, es que criticar a los diputados y sus acciones se ha vuelto "deporte nacional".

Antes de decidir qué hacer y cómo comunicarlo, sería prudente que se presenten datos; por ejemplo, una evaluación de los daños y riesgos de trabajar en el edificio de la Asamblea Legislativa, no vaya a ser que seamos víctimas de un fenómeno telúrico y tengamos que lamentar decenas o cientos de vidas, esto es serio (o ya se les olvidó el incendio del Ministerio de Hacienda); y, por otro lado, ¿de dónde sale la ocurrencia de 50 escuelas? No sé si han visto las estadísticas antes de salir con un disparate, ya que muchos centros educativos ni matrícula tienen.

De las 5,181 escuelas que participaron en el Observatorio MINED 2017, 28.58 % tiene acceso a internet (3,710 no tienen internet). ¿No será bueno garantizar internet?; 34.34 % no tiene acceso por servicio de transporte (1,767). ¿No será prudente garantizar el transporte para estos niños?; 9.38 % tiene un maestro; 15.45 %, dos maestros; y 12.14 %, tres maestros (1,903 en total). ¿No les llama la atención estos datos?; 44.61 % tiene como factor de riesgo las pandillas. ¿Creen que se puede aprender en condiciones normales en estos centros escolares?; en 352 escuelas tienen que acarrear agua para tener el vital líquido. ¿Qué tal si les ponemos agua a estos centros?; 93 escuelas no tienen energía. ¿Alguna idea para esto?; 179 escuelas tienen aulas de adobe, 295 escuelas tienen aulas improvisadas y 436 escuelas tienen deterioro severo. ¿Qué tal mejorar todo esto? Por último, 4,819 escuelas no tienen laboratorio de ciencias y 4,117 escuelas no tienen biblioteca. ¿Y si invertimos en equipar estas escuelas?

Mientras el desarrollo demográfico decrece, y para un sistema tan complejo compuesto por 6,000 escuelas, 1.5 millones de estudiantes o 50,000 maestros, 16 millones es una cifra que exige creatividad. Siempre debemos buscar costo-eficiencia y, de ser posible, tasa de retorno. No olvidemos que 16 millones entre 6,000 escuelas son $2,600 por escuela, y entre 50 centros son $320,000… Es positivo que diputados jóvenes presenten una faceta de objeción frente a los tradicionales y obsoletos lineamientos verticales de una conducta acrítica y partidaria, pero sería mejor que antes de apoyar cualquier iniciativa alocada o que suene popular examinen los datos y no vayan a caer en los errores de siempre de hacer oposición por hacer, por quedar bien.

No creo que necesitemos 50 escuelas modelo, ¿modelo de qué? Necesitamos mejorar una cantidad considerable de factores escolares –¿qué haremos con una escuela 4.0 y con docentes con pensamiento conductista preindustrial?–, la escuela salvadoreña tiene muchas necesidades que debemos resolver con "datos", con "información" y con "conocimiento". Necesitamos que "todos" los niños tengan igualdad de oportunidades y no solo 50 grupos de niños privilegiados. Necesitamos que lean el documento del Observatorio del MINED, los boletines estadísticos que utilizaron en el Plan Cuscatlán y el informe McKinsey: Cómo hicieron los mejores sistemas educativos del mundo para lograr sus objetivos. No hagamos "lo mismo de siempre".