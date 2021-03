Quizá usted tampoco entiende la diferencia entre centenials y milenials. Para los que nacimos en un pedazo de los setenta, todo lo que ocurrió después de la firma de los Acuerdos de Paz cupo durante mucho tiempo en el mismo saco, una bolsa elástica con olores a veces dulces y a veces fétidos que aprendimos a conocer como la posguerra.

Los que crecimos en un El Salvador en guerra, no en edad de participar del conflicto pero sí como para entenderlo y amamantarnos de los principios y prejuicios de nuestros padres, aspirábamos a un poco de movilidad en nuestra vida diaria, a que las garantías constitucionales fueran de respeto universal y en nuestros corazones había un auténtico anhelo de paz.

Cuando no sólo hubo paz sino que se prometió apertura política, que nadie correría peligro de muerte por expresar sus opiniones, que los militares se acuartelarían y someterían al poder civil y que la alternancia en la administración del gobierno sería posible aunque poco probable, los universitarios de los noventa conocimos el sabor de la democracia.

En aquel clima efervescente en que todo era nuevo, en el que la explosión cultural producida por los que volvieron del exilio o de la clandestinidad incentivó la exploración del talento emergente, en el que todo parecía posible para la nación, incluso la nación misma, la libertad se insinuaba no como aspiración sino como presupuesto.

Por eso un cuarto de siglo más tarde los que nos movemos entre los cuarenta y los cincuenta años de edad tenemos una dificultad profunda para entender la coyuntura salvadoreña. No sólo es que no distingamos entre si los ciudadanos que nacieron después nuestro forman una, dos o tres generaciones diferentes, sino que desconocemos cuál es su fuerza motriz.

No se trata de por quién han votado sino de por qué la pluralidad, el respeto a las diferencias y la tolerancia han caído en tal menoscabo en el sistema de creencias y valores de los ciudadanos más jóvenes.

Alguien sostendrá que hacer un juicio transversal a los menores de treinta años y decir que admiten sin quejas la pretensión vertical y pragmática del poder es una exageración con ningún sustento, pero los resultados de las últimas dos elecciones le juegan a favor a esa interpretación. Creer en el presidente de la República, abrazar el discurso del partido que fundó y adherirse a su discurso no es posible sin aceptar su desprecio por los valores que deberían animar nuestra democracia.

¿El Salvador es menos demócrata hoy de lo que era ayer? Todavía no, pero en el alma de los jóvenes de la nación arde el mismo fuego pero no por la libertad. Quizá las limitaciones de la paz que nuestros padres firmaron, lo insatisfactorio del acuerdo que consiguieron y las condiciones que Chapultepec hizo posibles resolvieron el aspecto más líquido de las tensiones del país, el de la representatividad política y acceso de todas las corrientes de pensamiento a la contienda electoral, pero no aceleraron el desarrollo humano a la velocidad que lo exigía la población.

Para los cientos de miles de salvadoreños sin oportunidades, sin acceso a educación, salud o empleo formal, lejos de la esfera de acción práctica del Estado, con limitaciones reales de movilización por la violencia, la libertad política y la democracia no han significado gran cosa. Por eso, sobre todo a los más jóvenes, abrazar una promesa de cambio con los pecados de origen de la de Bukele no les resultó difícil. En su análisis, el gobierno valdrá la pena o con pan y narrativa, o sólo con pan. O quizá hasta sólo con la narrativa, aun si donde debía haber tolerancia, igualdad y libertad termina habiendo crispación, propaganda e intimidación.

En suma, que después de varias vueltas de tuerca, para los ciudadanos más jóvenes, la democracia en la que nacieron ya no representa una oportunidad extraordinaria ni se la aprecia como el escudo de los hombres libres ante la voluntad despótica, y se la considera apenas como un juguete de tan perfectible casi innecesario, herederos de unos beneficios que desdeñan.

Tal diferencia no los hace peores ni mejores, pero sí más vulnerables primero a la manipulación y después al desencanto. El tiempo escribirá esa página.