No con la gente, pero con nuestras flaquezas los salvadoreños sí exhibimos indulgencia.

Después de que el gobierno anunció que las concentraciones quedaban prohibidas por 90 días, posiblemente hasta que Su Intolerancia encuentre los tuits suficientes para volver a declarar la victoria sanitaria más brillante del mundo mundial, algunos analistas lo consideraron una estratagema para que la gente no protestara ante la entrada en vigor del bitcóin, la eventual privatización del agua y otras amenazas.

Es cierto, a este gobierno no le faltan creatividad y anticipación para manipular la opinión del público o desviarla hacia fruslerías, se la pasan todos los días midiendo emoticones y visto lo visto entienden más de redes sociales que de economía, democracia o educación, pero poniéndonos en los zapatos del gabinete de turno, del que fuera.. . ¿ustedes le temerían a la reacción de la gente?

Tan temibles seremos que comparado con un desconocido impávido frente a los tanques en la plaza Tiananmén o a los nicaragüenses esperando a sus opresores con la frente en alto mientras editan un periódico, el símbolo de rebeldía de los salvadoreños de este siglo es una señora canosa que insulta a todo lo que se mueve. E incluso ella ya fue sosegada por el gobierno, que junto a la vacuna y a la cartilla, a algunas personas que considera útiles para su plataforma social les incluye el videíto dándole gracias al premio Nobel de las criptomonedas.

La nación puede vivir inconforme, adquirir cada vez más conciencia de la incapacidad y cinismo de la cúpula en el poder, del nepotismo instalado como hábito, de que al igual que con Saca y con Funes hay un gobierno paralelo y privado haciendo negocios que no beneficiarán a la población, o intuir que lo del bitcóin no es sólo megalomanía y desconexión del presidente sino algo peor, pero... ¿y qué con eso? ¿Dónde expresa la población su malestar? Es que le enseñaron que debe aguantarse tres y cinco años para ejecutar su soberanía.

¿Sociedad civil? La minoría que lo entiende desconfía del concepto porque asistió durante cuatro gobiernos areneros y dos del FMLN a la fabricación de un tejido intelectual y social de discusión de la materia pública que no terminó de ser auténtico. Era difícil cuando los voceros del empresariado, de los sindicatos, de las principales asociaciones profesionales, del medioambientalismo e incluso de la cultura alternativa eran o funcionarios u obviamente simpatizantes del partido oficial, o posteriormente, ya caídos en desgracia, exempleados de unos y otros. De ahí que por más bufo que sea el show de los diputados, en plan fila cinco del circo chabacaneando contra sus antecesores, a nadie le extraña que desde el primer órgano del gobierno se haya financiado durante décadas a los tanques de pensamiento y a las organizaciones no gubernamentales. Es que ni a ARENA ni al FMLN se les antojó afortunada la idea de una sociedad civil independiente, pujante, organizada, que tuviera suficiente convocatoria para denunciar y castigar sus abusos desde el poder. Gracias por nada.

La responsabilidad no es sólo ni principalmente de los dos partidos ahora reducidos a lágrimas; la ciudadanía convivió de buena gana con la falacia esa de que siendo la democracia representativa, bastaría con la operación de la esfera política para defender el interés público. Aunque el cuento es pan de cada día desde Chapultepec, parece que los salvadoreños no se han aburrido de ese sabor, que es el de la resignación. Inveterada resignación, porque a la abulia y al silencio tras la desdolarización le siguieron dos décadas después algo muy parecido con la adopción del bitcóin. Que tres fundaciones salgan en un hotel recitando un comunicado no es el mejor modo de iniciar un movimiento contra el colón digital, y mucho menos armando una cata de vinos en Twitter con una plática sesuda como excusa.

La democracia salvadoreña no tiene músculo, sólo órganos. Y ya atrofiados, cortesía de la N.

A efectos prácticos, entre el grueso de la población y la facción que gobierna no hay absolutamente ningún catalizador ni intermediario. La destrucción de los dos villanos de la partidocracia, el repetido plan de militarizar la seguridad pública, la línea antiyanqui y la pandemia fueron temas con los que los administradores del Estado distrajeron al público. Pero sin sociedad civil, con la institucionalidad castrada, sin oposición política real y sin líderes de ninguna naturaleza que hagan las veces de válvula de escape, la incógnita fundamental es si ante la inminente crisis económica y de seguridad pública, el autoritarismo que Bukele representa se lanzará a caballo contra la población o pretenderá seguir comprándola con asistencialismo hasta que no haya de otra.