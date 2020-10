Claves éticas para la amistad social y el diálogo constructivo (1)

La mayor libertad del ser humano es que puede elegir la actitud que desee frente a situaciones desventajosas... Cada uno puede optar por ser artesano de la paz y constructor de puentes en este ambiente crispado que nos encontramos para lograr el bienestar de los seres queridos y el progreso del país. Se vuelve entonces necesaria la búsqueda de un terreno común a través de la amistad social y el acuerdo de valores éticos mínimos, que permita avanzar en el diálogo constructivo. Quiero por eso compartir ideas que favorezcan estos objetivos.

La primera idea es una reflexión sobre el valor de los verdaderos amigos. Ya lo expresaba mejor C. S. Lewis en su libro Los cuatro amores al referirse a la amistad como una de las formas del amor, señalando que este es lo que al final determina la felicidad de cada individuo. Los otros tres tipos de amores son: “el afecto, o el que ocurre principalmente el amor de los padres por su prole; Eros, que es el amor entre el hombre y la mujer, concretamente la clase en que se encuentran los que se dice comúnmente que están enamorados; Ágape o caridad, que es la misma sustancia de Dios, de la que la Escritura dice: Dios es Amor. Es el único que podemos decir, al menos sin perder la decencia, que con este Amor basta”. https://es.aleteia.org/2014/12/10/uno-de-los-mejores-tratados-de-la-historia-sobre-el-amor-los-cuatro-amores-de-c-s-lewis/

“La amistad es una realidad humana de gran riqueza: una forma de amor recíproco entre dos personas, que se edifica sobre el mutuo conocimiento y la comunicación. Es un tipo de amor que se da en dos direcciones y que desea todo bien para la otra persona, amor que produce unión y felicidad... Por eso la Sagrada Escritura afirma que un amigo fiel no tiene precio, es de incalculable valor (Ecle 6,15)... La amistad es uno de los sentimientos humanos más nobles y elevados que la gracia divina purifica y transfigura. Este sentimiento puede nacer en ocasiones de modo espontáneo, pero, en todo caso, necesita crecer mediante el trato y la consiguiente dedicación de tiempo. La amistad no es una relación fugaz o pasajera, sino estable, firme, fiel, que madura con el paso del tiempo. Es una relación de afecto que nos hace sentir unidos, y al mismo tiempo es un amor generoso, que nos lleva a buscar el bien del amigo... La amistad verdadera supone un esfuerzo cordial por comprender las convicciones de nuestros amigos, aunque no lleguemos a compartirlas, ni a aceptarlas”. https://opusdei.org/es/document/carta-pastoral-amistad-prelado-opus-dei/

Para que exista la verdadera amistad entre los miembros de una familia u organización (evitando la complicidad o agrupamiento por defender intereses en común), se “necesita limpiar nuestra mirada de cualquier prejuicio, aprender a descubrir lo bueno en cada persona y renunciar al deseo de hacerlas a nuestra imagen. Para que un amigo reciba nuestro cariño no necesita cumplir con ciertas condiciones. Como cristianos, vemos cada persona, ante todo, como criatura amada por Dios. Cada persona es única, y es igualmente única cada relación de amistad...

En cambio, ciertas maneras de expresarse pueden enturbiar o dificultar la creación de un ambiente de amistad. Por ejemplo, ser demasiado categórico al expresar la propia opinión, dar la apariencia de que pensamos que los propios planteamientos son los definitivos, o no interesarse activamente por lo que dicen los demás, son modos de actuar que encierran en uno mismo. En ocasiones, estos comportamientos manifiestan una incapacidad para distinguir lo opinable de lo que no lo es, o la dificultad para relativizar temas en los que las soluciones no son necesariamente únicas...”. Fernando Ocaris, Carta sobre la Amistad.

Continuará...