Coalición: el beneficio mayor, evitar otro período del FMLN

La coalición hace todo el sentido del mundo. Estarían seguros de ganar en primera o segunda vuelta con 1 millón quinientos mil votos, podrían derrotar a cualquier coalición de izquierda y populista, llámese FMLN más NI, o FMLN más NI más GANA. En la elección pasada ARENA logró más de novecientos mil votos y esperaría alcanzar o rebasar su nivel de 1 millón 200 mil votos y el PCN y DC atraer los 300 mil votos o más que completarían el número mágico de 1.5 millones.

Los tres y el país se benefician de esa alianza, el primer beneficio sería para el país, evitar un periodo más del FMLN, que ya demostró que no tiene capacidad para gobernar. Sus dos gobiernos han sido desastrosos para la nación, decepción total para sus votantes y para todos en el manejo del gobierno. Endeudaron al país a niveles nunca vistos, recaudaron más impuestos que nadie, pero dejan las finanzas en una situación crítica de la que tomará mucho tiempo reponerse, usaron abusivamente el dinero de los cotizantes de las AFP para financiarse de poco transparentemente. La salud es un total desastre, no hay medicina en los hospitales, no hay camillas... no hay nada según las declaraciones de pacientes y médicos que ahí laboran. En materia de ética y honradez prometieron corregir los abusos del pasado, pero superaron esos abusos con creces, contrataron decenas de miles de personas por clientelismo político, han exhibido un nepotismo de proporciones insospechadas: parientes, amigos, amigas, etcétera, sin las calificaciones necesarias, ocupando puestos, algunos de mucha responsabilidad, gente que cobra y no trabaja, algunos viven en el extranjero, etcétera.

En cuanto a evadir la justicia usando el poder del Estado se lucieron usando el batallón presidencial para tapar casos como el famoso “Masferrari”, el atropello de una persona en el desvío a La Libertad por el automóvil de casa presidencial y muchos otros que me quedo corto.

El grado de corrupción del gobierno de Funes en el que se le persigue por el desvío y robo de $351 millones, sin tomar en cuenta lo que puede haber sido robado de la obra fallida de El Chaparral, de la contratación a Astaldi en la CA1 tramo Los Chorros y en todas las obras monumentales que no hay suficiente claridad de cuentas.

Como lo anterior, son todos los dineros que provienen de PDVS y ALBA, todos son créditos de lo cual no hay registro claro de a quién llegaron los fondos, quién responde por la deuda, aunque son unas cuantas alcaldías sin capacidad de pago, las que suscribieron el acuerdo... muchos millones de los cuales no hay transparencias, igualmente sobre las cuentas derivadas del tema LA GEO, la INE a la cual debe investigar la Fiscalía de muchos millones desviados, así como arbitrajes perdidos en el extranjero sobre lo cual no hay claridad y pudo haber desvíos... los casos de corrupción pueden seguir acumulando.

Ha encolerizado al país la protección del gobierno y al partido descaradamente a sus corruptos comenzando por Funes y otros altos funcionarios que crean embajadas nuevos o cargos o embajada en México, así como su alineamiento con los genocidas Ortega-Murillo... en fin, son tantos los desaciertos que no seguimos mencionando.