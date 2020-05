Coexistir con el covid-19

La pandemia del coronavirus ha tomado por sorpresa al mundo, no porque no hubiese sido pronosticada, sino porque ha llegado de forma agresiva e inusual rompiendo todos los protocolos de seguridad médica, incluyendo los de países desarrollados. La desesperanza y el miedo campean en los países pobres especialmente en Latinoamérica, ante este panorama. Si las naciones preparadas para una emergencia de pandemia han sido arrolladas con decenas de miles de muertos, qué nos deparará a los países menos desarrollados.

Quisiera a través de esta columna desear a nuestros compatriotas mis más elevados deseos para que logren, con sus familias, solventar esta amenaza global; igualmente quisiera rendir agradecimientos al personal médico destacado en esta lucha contra la pandemia, desde médicos hasta personal de limpieza de hospitales, unidades de salud, centros de contención y consultas de emergencia.

El virus al parecer fue el resultado de una transmisión zoonótica, de animales a humanos, por lo que sería estéril elaborar teorías de la conspiración que en nada abonan al combate frontal contra la pandemia. Tanto China como Estados Unidos (EUA) han sido desbordados por el número de infectados y de muertos. Lo que al principio pareció una vaga amenaza, pilló desprevenidos a muchos gobiernos y ha dado pie a catástrofes humanitarias en Italia, España, EUA. En Sudamérica, Brasil y Perú han sido los más afectados y en Centroamérica, Panamá.

El gobierno ha actuado con resolución frente a la amenaza de pandemia, decretando regulaciones efectivas como la cuarentena y el distanciamiento social, el Estado de Emergencia, el cierre de escuelas, fábricas y oficinas de trabajos no esenciales.

Aunque el virus no ha tocado en toda su intensidad al Triángulo Norte, aún es pronto para saber si estas acciones serán efectivas, ya que la media de muertos no rebasa los 200 y los infectados no llegan a los 5,000, respectivamente, al momento de escribir estas líneas. Todo es incierto y hay temor fundado que esta pandemia abone una crisis económica sustancial.

Pues se afecta de manera directa al sector informal de nuestro país, a la micro, pequeña y mediana empresa. Por ello, la decisión del gobierno de entregar un subsidio de 300 dólares a la población más necesitada debería de convertirse en un bono mensual mientras dure el Estado de Emergencia. Una suspensión trimestral, de mayo a julio, del abono a los créditos personales, hipotecarios y del pago de agua, luz, telefonía e internet, mientras dure la emergencia, sería de gran ayuda a la mayoría de la población cuando más lo necesita.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales han anunciado programas económicos para la recuperación pospandemia, que coadyuvarían estos desembolsos.

El covid-19 llegó para quedarse; a futuro, hasta un 80 % de la población estará infectado, la gran mayoría desarrollará anticuerpos y presentará inmunidad ante la pandemia, pero un mínimo porcentaje poblacional infectado, el 0.9 % según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 9 de cada mil, morirá mientras no se desarrolle una vacuna. Siguiendo los protocolos de prevención médica, debemos aprender a convivir con el enemigo, y aceptar este reto de la naturaleza.

Las medidas antipandemia tan bien desarrolladas por el Ejecutivo no deben sin embargo convertirse en patente de corso para el totalitarismo.