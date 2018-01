Coincidencias y fake news

Es una ofensa grave para el periodismo católico y el no católico la difusión de noticias que no son verdaderas y que va al unísono de la época de las fake news, lamentable que medios de comunicación sensacionalistas por mejorar rating, audiencia y seguidores den a conocer sucesos al público sin ser veraces. Estábamos por irnos a celebrar la Nochebuena cuando un medio italiano, el cual me reservo de mencionar su nombre, difundió la noticia que el cardenal Rodríguez Maradiaga cobraba cierta cantidad de dinero proveniente de la Universidad Católica de Honduras, tal noticia se difundió como pólvora y muchos que permanentemente atacan a la Iglesia aprovecharon para vociferar de los errores que se cometen en la Iglesia. El mismo cardenal desmintió sobre esta noticia, el papa Francisco le manifestó su decepción que existan estos lamentables hechos con estas palabras: “Me duele el mal que te han hecho, pero no te preocupes”, así se dio a conocer en ACI Prensa. El cardenal Rodríguez Maradiaga tal como es sabido es de los mas cercanos al papa Francisco, podría decirse que es el cardenal centroamericano más cercano en los proyectos del Sumo Pontífice. Gagliarducci, periodista italiano especializado en temas del Vaticano residiendo en Roma, señala en su sitio personal MondayVatican.com que esta información se hizo pública ocho días antes del cumpleaños 75 del cardenal Rodríguez Maradiaga, siendo esta edad la límite para poder servir como obispo y se tiene la posibilidad de poder presentar la renuncia al papa, también Gagliarducci señaló el antecedente de esta misma situación con el cardenal –ya retirado– Tarcisio Bertone quien fungió como secretario de Estado en el pontificado del papa emérito Benedicto XVI. Llama mucho la atención que esta campaña noticiosa, desde luego falsa, se promueve previo a la reforma que pretende hacer el papa Francisco dentro de la Curia Romana. Mucha coincidencia que se da a conocer esta nota difundida por esta revista italiana sensacionalista y globalizada por muchos medios de comunicación tendenciosos.

Lee también