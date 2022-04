Columna Experimental nº 3. Pink Floyd

Como parte de mi proyecto de "Columnas experimentales", hoy escribo sobre una de mis bandas favoritas con un triple ánimo: explorar la genialidad de Pink Floyd, aportar diferentes temas para mis apreciables lectores y una tercera que me la reservo.

A diferencia de la mayoría de las canciones de Shakira, que tienen únicamente un fin de entretener, de consumirse tras minutos sin más allá de una reflexión, la mítica banda inglesa Pink Floyd nos ha regalado joyas que perduran en el tiempo, que sobrepasan las barreras de las décadas y que logran actualizarse sin cambiar sus letras o sonidos. El disco de 1977 titulado "Animals", que encuentra su inspiración en "The Animal Farm" de George Orwell, es un ejemplo de la atemporalidad de la música de Pink Floyd. Prueba de esto lo vemos cómo en aquella década hicieron una gira por el mundo con sus reflexiones hechas canciones y cómo incluso 40 años después, Roger Waters (uno de sus fundadores, que lleva ahora una carrera de solista) está preparando una nueva gira mundial donde estará presente la mítica canción "Pigs" ("Cerdos") que contiene alusiones de la sucia forma de actuar de algunos políticos. Esta canción ha sido utilizada como himno de protesta contra el fascismo, autoritarismo y todo abuso de poder por parte de gobernantes que se embriagan de la temporalidad del poder. ¿Cómo olvidar la épica imagen de un Donald Trump proyectado sobre el escenario de la gira "The Wall" en 2016 del Zócalo de la capital mexicana? Trump no ha sido el único proyectado en ese MURO de la vergüenza, también se suman nefastos personajes como Bolsonaro, Viktor Okran, Marie Le Penn, y por supuesto el impresentable dictador y criminal de guerra Vladimir Putin (o Putler como se le conoce en Europa).

"The Wall" se refiere a la obra maestra del año 1979, que fue transformada en una película/musical en 1982. Fue construida por la brillante mente del arquitecto y músico Roger Waters, basado en sus experiencias de vida (la pérdida de su padre en la guerra mundial), apoyándose en simbología y eventos que han cicatrizado el subconsciente colectivo europeo y occidental. El éxito de este álbum fue contundente, pero su trascendencia y lograr consagrarse como un símbolo en contra del fascismo opresor de las libertades ocurrió en 1990 con ese recuerdo espectacular que pasó en Berlín tras la caída del muro que dividía a Alemania en pasado y presente, en libertad y represión, en Este y Oeste.

Gracias a su capacidad de crear ritmos hipnotizantes y letras que nos trasladan a los más profundos niveles de nuestro mundo interior, Pink Floyd ha inspirado estudios completos de su música. Es que han logrado proyectar la identidad de un país como el Reino Unido, el dolor de Europa producido por una guerra mundial, transportar al mundo a momentos particulares de la historia política, o simplemente a reflexiones internas que la mayoría de seres humanos nos enfrentamos ante crisis existenciales que podemos enfrentarnos.

Otra de esas canciones se produjo en el año 73. En ese año salió a la luz un espacio temporal para la reflexión de "Time" ("Tiempo") que a pesar de que ya casi cumple 50 años, sus reflexiones alrededor de no perder el tiempo siguen tan presentes como cuando fueron escritas: "Eres joven y la vida es larga... Hoy hay tiempo que matar... Y luego te das cuenta un día... De que tienes diez años detrás de ti... Nadie te dijo cuándo correr... llegaste tarde al disparo de salida".

La música de Pink Floyd es un regalo para la humanidad. Invito a quien no la ha disfrutado a dejarse hipnotizar por sus shows, sus letras y abrir su mente con sus reflexiones, ya que al final del día, estos mensajes terminan almacenándose en nuestro subconsciente. Sin duda alguna que contrasta con mucha de la música (y sonidos) que actualmente triunfa en la modernidad, por dicha que existe YouTube que nos permite transportarnos incluso a épocas en las que no nacimos y revivir estos momentos históricos. Esta es una de las razones por las cuales agradezco tanto a mi madrina Sandra quien paciente y cariñosamente me enseñó a hablar y entender el idioma inglés.

Muchas gracias a los ingleses David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason, Syd Barret (QEPD) y Richard Wright (QEPD).

Ver video en la versión digital: https://www.youtube.com/watch?v=rtsNc2boH90