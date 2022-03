Comentando el artículo "Ucrania, los Anillos de la Serpiente" I

El domingo 13 de este mes, leí el artículo sobre Ucrania del doctor en Filosofía David Hernández, me pareció muy interesante y por ello, se me ha ocurrido hacer un par de comentarios.

1.º El autor afirma en el primer párrafo: "la ocupación de Ucrania por el ejército ruso para forzar la creación de un gobierno pro ruso que se desmarque de la OTAN y de Occidente". Comparto que esa es la intención de Putin, sin embargo, el Dr. Hernández evita un análisis si ese objetivo está acorde con el derecho internacional, el respeto de los acuerdos firmados por Rusia y la ética.

Las justificaciones que Putin hace de su invasión no pasan de ser un conjunto de falsedades: acusar a Ucrania de estar cometiendo genocidio y tener un régimen nazi sin presentar prueba alguna, no tienen validez y lo desmienten los hechos, el gobierno de Ucrania surge de unas elecciones calificadas como libres y honestas (todo lo contrario de las elecciones del Sr. Putin) y calificarlo de nazi no tiene ninguna base, sobre todo porque el presidente es de origen judío; ataca militarmente a Ucrania porque "nunca ha sido un Estado sólido", el grado de solidez estatal no autoriza ninguna intervención armada, niega el principio de soberanía nacional y crea un precedente nefasto para los gobiernos del tercer mundo; afirmar que Rusia le dio la libertad a Ucrania solo lo usan las dictaduras paternalistas y es históricamente una mentira, pues durante los 70 años que formó parte de la URSS sufrió las políticas dictadas por Moscú que llevaron a la muerte, durante la hambruna del 33, a más de 4 millones, y las purgas de Stalin que ajusticiaron a los 3 cuartos de su intelectualidad y por ello, en el referéndum de 1991, más de 80 % votó a favor de separarse de la URSS; finalmente,argumentar que Ucrania "tiene la intención de desarrollar un arsenal nuclear" solo puede caber en la mente de Putin, pues no tiene prueba alguna de ello y el Dr. Hernández en su artículo reconoce que Ucrania le devolvió todas las bombas atómicas a Rusia.

?Jurídicamente, lo que Putin está haciendo son violaciones del principio n.º 4 de los 7 principios de la ONU que dice: "Se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra cualquier otro Estado"; y su firma en tres acuerdos internacionales: el tratado Brest-Litovsk donde se reconoce la independencia de Ucrania y fue firmado por los Imperios Centrales y Rusia. El "Memorándum de Budapest" de 1994, que Rusia, EUA, Reino Unido y Ucrania se comprometen, los primeros a "respetar la independencia, la soberanía y las fronteras existentes y abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza", y Ucrania a entregar el arsenal de cerca de 3,000 bombas atómicas que Rusia mantenía en su territorio. Finalmente, en 1997 los presidentes de Rusia y Ucrania, Yeltsin y Kuchina, firmaron el Tratado de Cooperación y Amistad, garantizando las fronteras e independencia de Ucrania; desgraciadamente, al ocupar Rusia Crimea en 2014, se violó este tratado y dejó de tener vigencia.

?2.º El tercer párrafo lo inicia con la siguiente afirmación: "La población de Ucrania estaba y está rusificada" que no es correcta; Ucrania fue la republica socialista en la que Moscú se centró para "rusificar" a sus repúblicas satélites como ya lo habían hecho los zares, inyectando migración rusa y expatriando miles de ucranianos; la realidad es que en 1999 esto se paró y el único idioma oficial es el ucraniano. En 2009 los rusos parlantes o una mezcla de ruso con ucraniano no pasaba de los 5.5 entre 44.13 millones de habitantes y en decline; los rusos parlantes son más numerosos en la mitad sudoriental del país, los bilingües dominan en el centro, y el ucraniano domina en el oeste.?

?3.º En el párrafo 4.º el doctor afirma: "Lenin y los Bolcheviques fundaron la República de Ucrania"; la creación de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) fue en 1922, tres años antes, se había fundado la República Popular Ucraniana y fue reconocida por Rusia y la comunidad internacional. Ucrania tenía siglos de existencia como nación, y que a pesar de los diversos imperios que la sojuzgaron: otomano, zarista, Austro-Húngaro, y soviético, conservó su idioma, sus costumbres y artes; en otras palabras, Ucrania se mantuvo como nación y la brutal "rusificación" a que fue sometida por el estalinismo fue un fracaso.