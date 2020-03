Comentarios relacionados con el COVID-19

Temas relacionados con el COVID-19 abundan, darían motivo para 20 columnas y más, desde aspectos constitucionales hasta aquellos que parecen triviales. Damos sitio a unos.

1- Control de precios. Si el precio de un producto es 20 y se decide venderlo a 30 por ser escaso, puede hacerlo, ya que funciona la libertad económica. El Estado puede evitarlo con el art. 101 Cn. "defenderá el interés de los consumidores". La Ley de Protección al Consumidor señala competente a la Defensoría del Consumidor para fijar precios máximos de los bienes esenciales, en caso de emergencia nacional. Por tanto la Defensoría podría haberlos fijado desde el primer día que se decretó Estado de Emergencia. El derecho permite el control de precios; son los economistas y políticos los que deciden hacerlo a cierta fecha.

2- Países locos. En Francia y República Dominicana se realizaron elecciones el pasado 15 de marzo. También las primarias en EUA en el supermartes. En México AMLO se reunía en concentraciones, abrazando y dando la mano. Admitió en su territorio a 12 personas "con casos positivos de coronavirus" ¿salvadoreños? Si fuera cierto nuestra patria los rechazó. En Brasil, Bolsonaro fomentó y asistió a una manifestación en su apoyo. El campeón de la locura: Nicaragua. Los Ortega-Murillo alentaron una marcha a su favor, asistiendo a los actos. No se han tomado decisiones para la posible expansión del virus, aunque existen algunas limitantes, por decisión propia de los sectores no gubernamentales. ¡Pobre la María!

3- Hasta la saciedad se dice "lavarse las manos con frecuencia". Perdonen la frase ¿cómo diablos lo van a hacer las personas adonde no llega este servicio desde hace varios días? Escuché una queja por radio que no llega agua desde hace más de una semana. La culpa es de Carlos Perla.

4- El virólogo doctor Jorge Panameño declaró que la población no debe entrar en pánico y comprar mascarillas en forma indiscriminada, que deben reservarse para los pacientes que tengan signos de infección respiratoria y adultos mayores. El viceministro Francisco Alabí señaló que las personas no saben usarlas adecuadamente, tendiendo a tocarse mucho la cara, aumentando la propagación del virus, debiendo de usarla los que tienen infección respiratoria aguda. En una conferencia de prensa del Colegio Médico, los seis directivos no utilizaron mascarilla. En la cadena radial del sábado pasado el presidente, ministros (excepto 2), el representante de OMS no usaban mascarillas ni distancia de metro y medio. En las recomendaciones de la OPS (ver LPG, 16 de marzo de 2020) dice "uso de la mascarilla: si está atendiendo a una persona con el virus, si tiene tos o estornudos". Todo eso me lleva a entender que la mascarilla está siendo utilizada innecesariamente. El ministro de Defensa dijo que se debe usar la mascarilla al salir. Por favor aclarar en un comunicado oficial serio, ¿a quién debemos atender? ¿A la OPS o a un militar? O ¿debemos concluir que los médicos están equivocados?

5- Creo que todos, gobernantes y no, están interesados que el virus ataque lo menos a ES. No debe existir el yo soy el bueno y tú el malo. La sirena de alarma suena para todos. Las jornadas son duras. Las raciones de consejos de varios deben tomarse en cuenta. Juntando opiniones de muchos, todas bien intencionadas. No hay ideas malsanas. Movamos los entendimientos sin amenazas ni acusaciones, que no hacen falta.