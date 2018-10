Comisiones financieras ¿ilegales?

Nadie discute el impacto del sistema financiero para la estabilidad y desarrollo económico de un país. Por tal motivo, teniendo aún fresco en la memoria el descalabro económico de hace una década, los Estados regulan y vigilan cada vez más al sector bancario. Igual de importantes son aquellas regulaciones dadas pensando en el bienestar de los consumidores y su protección.

La Ley de Protección al Consumidor prohíbe a los proveedores desde el año 2013 cobrar comisiones por servicios inherentes al objeto principal del contrato, entendiéndose por comisión el precio que se paga por la contraprestación de un servicio adicional al prestado como fin del contrato. Por lo tanto, el cobro de este tipo de comisiones es un cobro indebido e ilegal desde febrero de 2013. Sin embargo, actualmente, en contra de la ley expresa, se siguen cobrando.

Hay bancos, cooperativas, sociedades de ahorro y crédito, cajas de crédito, entre otros proveedores, que aún realizan cobros por comisiones de este tipo. Un ejemplo entre varios, quizás el más común, es la comisión por desembolso u otorgamiento del crédito. ¿Acaso puede darse un crédito sin que se desembolse u otorgue? De ninguna forma. ¿Cuánto cobra el proveedor por dicha comisión? Supongamos que es el 2.5 % sobre el monto otorgado (1). Poniendo un ejemplo de la vida real en El Salvador para ilustrar el caso: en un crédito hipotecario para adquisición de vivienda por un monto de $100,000, la comisión por desembolso de dicho crédito será de $2,500. El problema no solo es que ese monto sea independiente de los intereses que pagará por muchos años el consumidor al banco, el problema principal es que simplemente es ilegal.

La Sala de lo Constitucional ya se pronunció al respecto (2): "Los bancos no deben lucrarse de actividades que realizan como parte inherente de las operaciones bancarias. El lucro que estos obtienen debe derivar de los servicios que efectivamente prestan a sus consumidores y de los intereses que reciben como compensación por los créditos otorgados". En otras palabras, el banco derivará su lucro de la diferencia existente entre los costos que debe pagar por la obtención de los recursos o que debe asumir en la administración de estos, y el precio que recibe por su colocación en manos de terceros". También el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ha manifestado claramente que "...si la comisión corresponde a una actividad que no constituye un servicio o es un servicio inherente al producto o servicio contratado por el consumidor porque resulta necesario para que el contrato cumpla con su objeto, el cobro de la misma no tiene razón de ser, ya que no se trata de un servicio adicional... El cobro de comisiones o recargos incumpliendo la citada disposición conlleva a la comisión de la infracción administrativa contenida en el artículo 44 d) de la Ley de Protección al Consumidor... (3)", que es por cierto considerada una infracción muy grave.

Entonces, ¿qué nos queda por hacer?

¡Exigir nuestros derechos! Los consumidores debemos revisar el cobro que nos hacen las instituciones financieras y exigir el cumplimiento de la normativa en todo nivel y ante toda instancia jurídica, los consumidores tenemos la ley de nuestro lado y también una institución comprometida con su cumplimiento.

(1) Publicación Superintendencia del Sistema Financiero 10 de septiembre de 2018. www.ssf.gob.sv

(2) Amparo contra Ley 434/2013. Resolución del 23 de marzo de 2018, página 11

(3) Resolución del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor No. 1563-13 y 1564-13