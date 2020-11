¿Cómo construimos futuro?

Venimos de un pasado repleto de corrupción e injusticias, un país intentando construir una democracia que nació en 1992 pero que a la fecha no acaba de dar resultados tangibles para la vida de la gente. Los líderes políticos que gobernaron en el pasado no tuvieron la altura ética ni la mirada estratégica para poner las bases de un futuro más prometedor para todos y lo poco bueno que se hizo no tuvo continuidad en las siguientes administraciones por falta de visión de Estado. Es urgente desarrollar esa visión para construir futuro, ello implica diálogo y un liderazgo concertador que inspire confianza. No obstante, el rumbo que llevamos con el actual estilo de gobernar no dista mucho de lo que ya hemos vivido y temo que los resultados que se tendrán tampoco prometen ser de bienestar ni de un nuevo orden social y económico más inclusivo y solidario. La única diferencia parece ser que el grupo que está ahora en el poder está dispuesto a todo para destruir políticamente a sus adversarios sin presentar una alternativa clara al pasado y en el proceso debilitar la poca institucionalidad democrática que tenemos.

Estoy convencida, como la mayoría de la población salvadoreña, que no podemos regresar a lo anterior, que necesitamos gobernantes que tomen decisiones obedeciendo al interés general y no a ciertos grupos de poder económico. Las consecuencias de no haber invertido nunca de forma decidida en el desarrollo humano nos están saliendo muy caras y continuar sin hacerlo sería aún peor.

La tragedia ocurrida en Nejapa la semana pasada fue una fotografía cruda y clara de todo lo que está mal en el país. Por un lado, la injusticia social y ambiental histórica propiciada por quienes han abusado de la ley y sus privilegios durante años, en detrimento del bienestar de grandes sectores de la población y que se expresa hoy día en la alta vulnerabilidad y sufrimiento desproporcionado ante los fenómenos climáticos, las crisis económicas o de salud. Por otra parte, como si lo anterior no fuera poco, la respuesta que se tiene de parte de las actuales autoridades suele ser improvisada, con gran carga de inmediatez, sin atender lo estructural o apostarle al largo plazo, donde lo que orienta sus decisiones no es el sentido de justicia (que construye) sino el de venganza (que nada más destruye) y con déficits importantes de transparencia y rendición de cuentas. Aunado a eso, parece que hay un interés casi exclusivo de preservar una buena imagen pública a costa de cualquier cosa, compensando sus falencias, difíciles de ocultar, a punta de marketing político y usar a la fuerza pública para amedrentar a quien cuestiona, o bien secuestrar sus facultades para garantizar que los funcionarios cumplan la ley.

"¿Ministro, qué viene después del rescate?", le cuestionó el alcalde de Nejapa al ministro de Gobernación. Pregunta válida sin duda a la cual se tuvo una reacción negativa y desproporcionada: el director general de la PNC le hizo al alcalde un llamado al orden y a respetar la autoridad. Así ha pasado con otras preguntas. ¿En qué consiste la fase 3 del Plan Control Territorial y en qué se van a usar los $109 millones del préstamo?, la reacción fue la toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero. ¿Cómo se usaron los fondos de la emergencia? y la respuesta ha sido dejar de pagar salarios a los empleados legislativos. La Corte de Cuentas pregunta por qué no se ha pagado el FODES o qué criterios se usaron para repartir los $300 durante la cuarentena y el Ministerio de Trabajo llega a inspeccionar las oficinas que están haciendo las auditorías.

Hay muchas cosas que arreglar en el país, muchas de esas "deudas históricas" de las que cada cierto tiempo se habla. Tenemos años tratando de imaginar cómo sería un país con justicia y paz social, sin tanto sufrimiento innecesario, pero mantenernos en crisis permanente parece la excusa perfecta para no abordar esos temas, para no gobernar. Gobernar sería generar las condiciones para tomar acuerdos de nación importantes para el futuro, tomar decisiones que garantizarían una diferencia sustancial en nuestra vida y la de nuestros hijos.

Me permito proponer algunas preguntas para construir futuro: ¿qué hay que hacer para no quedarnos sin agua en los próximos 25 años?, ¿cómo incluimos a más personas en la economía formal?, ¿qué debemos hacer para empezar a poner las bases de nuestro propio estado de bienestar?, ¿qué apuestas debería hacer el país para un crecimiento económico estable con sostenibilidad ambiental y respeto de los derechos de las personas?, ¿cómo salvamos la educación de los efectos de la pandemia y cómo garantizamos que la educación pública del país esté adaptada para dar respuesta a los tiempos que corren?, ¿cómo solventamos de una vez por todas el problema de la seguridad ciudadana?, ¿qué medidas se necesitan para sacar de su estado crítico a las finanzas públicas y poder costear nuestro desarrollo?, ¿cómo hacemos eficiente al Estado?

Estas también pueden ser preguntas incómodas y la ciudadanía debe hacerlas con mayor vehemencia.