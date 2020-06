¿Cómo debemos manejar la crisis covid-19?

Se aprende más de los errores que de los éxitos.

Al inicio de la crisis covid-19 el presidente Bukele tomó la buena decisión de reaccionar de inmediato con cierre de fronteras y vuelos, pero luego tomó decisiones equivocadas. El primer grave error fue colocar juntos a contagiados, no contagiados y sospechosos, hemos escuchado el caso del señor que vino de Guatemala donde no había contagios, resulta que aquí se contagió y posteriormente falleció. Se ha conocido otro caso de un señor que venía de Colombia, que también se contagió. El gobierno siempre diferencia contagios importados de contagios locales, pero casi todos salen de centros de contención, lo cual hace presumir que esos centros de contención se convirtieron en centros de contagio.

Un segundo grave error fue capturar a los que no obedecían la cuarentena y llevarlos a centros de contención, aumentando así el número de contagiados. Algo incongruente es que el gobierno insiste en el distanciamiento social, lo cual está bien, pero se han visto videos donde centros de contención tienen hacinadas hasta 150 personas o del hacinamiento de centenares de personas privadas de libertad. Algo preocupante es que el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, advirtió que a los que no obedecían la cuarentena los iban a llevar a centros de contención donde podían contagiarse, lo cual hace suponer que había intencionalidad de castigar personas con el contagio, lo que sería un delito muy grave.

Un tercer grave error que todavía se mantiene es el desprecio del presidente al Estado de derecho, acusando a legisladores, magistrados, defensores de derechos humanos y otras personas que se oponen a alguna de sus medidas, de querer provocar una muerte masiva de personas para culpar posteriormente al gobierno. Esto es algo muy grave, porque a los salvadoreños nos ha costado mucha sangre llegar a la situación que ahora tenemos, que si bien es todavía una democracia bastante imperfecta, es algo que no nos podemos dar el lujo de tirar por la borda. El presidente debe discutir (no imponer) sus planes con las diferentes autoridades, tratar de comprender las críticas y obedecer a la Sala de lo Constitucional. Además, estas actitudes fomentan reacciones violentas de muchos fanáticos, la FGR acaba de capturar a uno de los peores, pero faltan otros.

El presidente ha dicho que hay que salvar primero la vida y después la economía, a fin de mantener la cuarentena. Es cierto que la vida debe prevalecer sobre lo económico, de hecho, la causa fundamental de muchas crisis mundiales es que en el sistema económico prevalece la generación de riqueza sobre lo social y ambiental, pero hay que entender que necesitamos que la economía funcione, aunque debería ser en forma armónica con el planeta y justa con los seres humanos. En el caso de nuestro país mucha gente necesita trabajar día a día para poder llevar la comida a su familia y aquí reside un cuarto grave error del gobierno, pensar que cualquier reclamo al respecto era resultado de los financistas de los partidos políticos, algo que a menudo lo refuerzan diputados aliados del gobierno.

Un último error del presidente, de los más graves, es haber contribuido con la generación de pánico en casi todas sus intervenciones, lo que ha generado que muchas personas actuaran en forma abusiva, violenta y discriminatoria. Algo que los gobernantes saben muy bien es que con el pánico se puede manipular sociedades y realizar acciones que en otros tiempos no podrían implementarse. Además, hablar de grandes números de contagiados que luego no suceden se utiliza para atribuirse el mérito y manifestar que es el resultado de sus atinadas acciones.

Ante estos errores el gobierno debería rectificar. Lo primero es formar un "Comité de Expertos" con representantes del Colegio Médico, universidades, la Iglesia, la PDDH, organismos de mujeres, de personas con discapacidad y economistas, para que lo asesoren y apoyen para atender la crisis. Este comité debe darnos a la población una idea clara y realista de la amenaza del coronavirus, debe establecer lineamientos adecuados para que los centros de contención no sean centros de contagio, para que no se den aglomeraciones como la sucedida al entregar los $300 y para que no se violen los derechos humanos. Un desafío urgente que tendría este Comité de Expertos es diseñar un mecanismo para conciliar el derecho de las personas a trabajar para ganarse la vida y el derecho de permanecer sanos ante la amenaza del coronavirus.