¿Cómo entramos a 2020?

Por más que lo intento, no me logro explicar algunas de las actitudes que observamos a diario, por ejemplo: motociclistas y resto de los mencionados, cuando observan que el semáforo cambia a amarillo para quienes vienen en la vía contraria, comienzan la marcha sin esperar el verde que les corresponde. ¿Qué angustia mental nos impulsa a querer adelantarnos una fracción de segundo? Generan accidentes con la consiguiente carga social e incomodidad para el resto. ¡Fallece un motociclista cada día y no escarmientan!

Los autobuses bloqueando las intersecciones y la gran cantidad de accidentes que obstaculizan la libre circulación, desde los menos graves ("choque de besito") hasta los que generan heridos, mutilados o muertos, se producen en todas las calles de las ciudades y carreteras de nuestro país.

Reiteraré lo propuesto en ocasiones anteriores: desde un vehículo no oficial, sin logos ni identificación como policía de tránsito, debiera darse seguimiento a un colectivo de cualquier ruta, desde que sale de su estación, filmándole todo el trayecto, grabando cada una de las infracciones que comete y al final de su recorrido colocarle todas las multas documentadas en la grabación, al motorista responsable y amonestar a la empresa por no tener personal capacitado en sus unidades, completando con la respectiva prueba de dopaje en sangre y orina. Seguramente pondrán el grito en el cielo y clamarán diciendo que es un acoso policial contra determinadas empresas de transporte. Repitan el procedimiento con todas las rutas, seleccionadas al azar 5 minutos antes de salir del cuartel para evitar filtraciones de información. Háganlo en el transporte urbano e interurbano. Otro día pasen por la 1ª calle poniente de la 25ª avenida norte hacia el occidente al costado del Hospital Rosales y demás centros de atención que allí se encuentran y verán las mil violaciones al Reglamento de Tránsito que se observan a simple vista y el desorden de las ventas callejeras.

En fin, recorran cualquier calle de la ciudad o en los alrededores de la colonia Médica donde además de las violaciones al Reglamento de Tránsito, los picacheros de verduras y los comerciantes de música grabada hacen sufrir a los pacientes con el estridente volumen anunciando sus productos. Los vehículos de la PNC en Betania, Santa Tecla, estacionados en esquinas y zonas amarillas.

Como ciudadanos exigimos que se ponga orden en todos estos aspectos que lesionan la salud mental de los ciudadanos. ¿Cuánto deberemos esperar para que las autoridades centrales y municipales cumplan con su deber? Hay mucho que hacer si tuviéramos autoridades con capacidad, voluntad, valor para actuar. Un mejor 2020 para todos los amables lectores y sus familias. Dios les bendiga.