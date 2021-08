Cómo envejecer con juventud

Me impacta evidenciar los estragos de la edad. Le tengo pavor a perder movilidad, la fuerza física, la postura erguida, el oído, la vista, el pelo, el gusto, la mente, el chacalele, la próstata, la potencia sexual. Si algo me da ñáñaras es envejecer; por lo tanto, odio cumplir años.

Por ser Leo, la pálida arriba descrita me invade todo agosto. Se hereda pues mi mamá padece del mismo freak; a ambos nos agarra la depre el día de nuestra primera bocanada de oxígeno. ¿Cuándo cumplís años, Calín? El 29 de febrero (siempre miento).

Madre e hijo pensamos que está bien celebrar el día de nuestro nacimiento cuando estamos cipotes, pero una vez sacamos DUI, es mejor ignorarlo. Nadie necesita un recordatorio anual del galopante avance del calendario; mucho menos cuando nos falta por vivir menos de lo que hemos vivido.

Por favor, no crean que ya me quedé sin vapor. Por dicha, disciplina y buena salud, a pesar de los achaques, aún me le pegó a cipotes de 30 corriendo, nadando y pedaleando. Por dicha, heredé la genética traga años, no solo de apariencia, ¡la báscula sabelotodo me calcula 28! "Jua Jua Jua, date paja, las canas y patas de gallo te delatan", se carcajea la lorita.

Toda especie de vida superior envejece, pero solo los humanos (y la lorita Pepita) sabemos lo que nos pasa, y tendemos a dirigir ese conocimiento a acelerar la decadencia. De un día a otro, las visitas al médico y la farmacia son más frecuentes; las rodillas se oxidan, la presión, el colesterol y otros indicadores (como el seguro médico) se disparan, y caemos en un círculo vicioso en el que el miedo a la vejez nos hace envejecer más de prisa.

Dos opciones, o espectador o actor. Un espectador pasa clavado en la película decadente arriba descrita. Un actor le pone mucho cuidado a su cuerpo y a su mente, para romper el círculo vicioso de la vejez.

Levanten la mano los actores dispuestos a agarrar al toro de la vejez por los cuernos. ¡Un mar de manos! Con razón los 80 son los nuevos 60.

Probablemente requiera cambiar nuestro estilo de vida, pero vale la pena. Le invito a una autoevaluación: ¿Cómo me alimento? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me ejercito? ¿Cuántos cachimbazos me zampo?

Tampoco se puede llegar a 80 como cipote de 60, sin el poder de nuestra mente. ¡Dejemos de tenerle miedo a envejecer! (Yo sé, no es chiche).

El Maharishi (y yogi) Majesh, fundador del movimiento Meditación Trascendental, nos enseñó que ahí donde está tu atención, ahí está tu corazón. ¿Cuáles pensamientos, entonces, ocupan nuestra mente? ¿Qué leemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué tanto nos preocupamos?

Espectador: "La vejez es una mierda". Actor: "Cuido mi cuerpo y mente para envejecer con juventud".

Me apunto a luchar contra los estragos de la edad, pero eso no quiere decir que voy a celebrar mis cumpleaños. Siempre me dio/da/ y dará pánico pararme frente a un pastel con velitas, sobre todo a estas alturas. Me moría de la ahuevada cuando, prepandemia, encontraba mi espacio laboral invadido por globos y viruta. Se me sube la presión, y sudo helaaadooo, cuando me cantan el Sapo Verde, siempre desentonado.

¿Podré llegar a viejo lo más joven posible? ¿Podré envejecer con viento en popa en las velas de la salud, la alegría y el optimismo? Dios dirá. Pero la forma como cuidamos nuestro cuerpo y nuestra mente, indudablemente, tiene mucho que ver.

"Entonces, ojo con las de chicharrón y ojo con el veneno político, ya aburren", sabio consejo de la lorita.