Cómo es el amor de Dios

En una de sus homilías el papa Francisco destacó que se podría decir que la fiesta del Corazón de Jesús es la fiesta del amor de Dios, un amor que es como un mar inmenso.

Dios nos amó primero. Antes de que ningún hombre pudiera haber amado a Dios, fue Él quien nos amó en primer lugar. Él es el primero en amar. Dios es así: siempre es el primero en actuar en favor nuestro. Es el primero en esperarnos, el primero en ayudarnos, el primero en amarnos.

Este amor de Dios encierra un gran misterio: Es un amor que no se puede comprender. Un amor que supera toda conciencia. Lo supera todo. Así de grande es el amor de Dios.

Un poeta escribió que es como ‘el mar sin orillas, sin fondo...’, un mar sin límites, un amor infinito, un amor eterno. Esto es el amor que debemos entender, el amor que recibimos.

Dios se fue revelando a la humanidad a lo largo de la historia, avanzando paso a paso para darnos a entender la grandeza de su amor: ha sido tan gran pedagogo que ese amor lo reveló en las pequeñas cosas. ¿De qué forma manifiesta Dios su amor? ¿Con las cosas grandes? No: mediante las pequeñeces, con gestos de ternura, de bondad. Se hace pequeño. Se acerca. Con esa cercanía, con ese empequeñecerse, Él nos hace entender la grandeza del amor. El Grande se hace entender por medio de lo pequeño.

Ese amor mostrado en lo pequeño se materializa en Jesucristo: Cuando Jesús quiere enseñarnos cómo debe ser el comportamiento cristiano, nos dice pocas cosas. Nos hace ver cómo todos seremos juzgados. ¿Y qué dice? No dice: ‘Creo que Dios es así. He entendido el amor de Dios’. No, el amor de Dios se muestra en lo pequeño: He dado de comer al hambriento, he dado de beber al sediento, he vestido al desnudo, he visitado al enfermo, al encarcelado, he consolado al triste... Las obras de misericordia son el camino del amor que nos enseña Jesús en continuidad con el amor de Dios. Las obras de misericordia son la continuidad del amor de Dios que se empequeñece, llega a nosotros y nosotros lo llevamos adelante.

Por eso, hemos de pedir al Señor que nos agrande el corazón para quererle a Él sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, por amor a Dios.

Tenemos un gran ejemplo en su Madre, María Santísima, que entregó su corazón a su Hijo Santísimo, sabiendo que le sería traspasado con una espada de dos filos, como se lo profetizó el anciano Simeón en el templo, el día en que llevó al Niño Jesús para presentarlo al Señor.

El Corazón de María fue realmente traspasado por una espada de dolor en la Pasión del Señor, durante toda la Pasión y al pie de la Cruz. Cuando la Virgen recibió en sus manos y en su regazo el cuerpo de Jesús muerto por nuestros pecados, el dolor fue inmenso, solo comparable al dolor del de su Hijo traspasado por una lanza.

Pidamos a Santa María Madre de Dios y madre nuestra que nos consiga de su Hijo amarle con todo el corazón.