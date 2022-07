Cómo evitar descapitalizar una empresa

Este fenómeno se da cuando sus pérdidas acumuladas han consumido el capital social de una empresa, hasta llegar a un patrimonio negativo y con ello llegar a una situación de quiebra ¹.

Esta situación suele ser un proceso por lo que tenemos que estar atentos y actuar a tiempo.

Mi experiencia me dice que esto no se debe únicamente a situaciones económicas sino también al desconocimiento de parte de la junta directiva de las empresas en materia de administración financiera; que no se dan cuenta de que pierden tanto flujo que ya no es posible sostenerla sin una inversión.

A continuación menciono algunas acciones que debemos ejecutar para evitar una descapitalización:

Es importante elaborar una planificación estratégica, en la que se defina además de la visión, misión, objetivos generales y específicos, un ejercicio sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) a las que se enfrenta la empresa; para ello debemos tener un conocimiento del entorno externo e interno que nos rodea a fin de elaborar una excelente planificación, de corto, mediano y largo plazo.

También debemos desarrollar escenarios de flujos de caja a fin de anticiparnos a eventos futuros, conocer nuestra participación de mercado (market share), precios de la competencia, calidad del producto, empaque, etcétera.

Revisar mensualmente estados financieros comparativos, con el plan estratégico y con los resultados del mes anterior, determinando variaciones en cada una de las cuentas y solicitar a quien corresponda una clara y minuciosa explicación sobre dichas variaciones; todo esto nos permitirá ir corrigiendo las desviaciones a fin de evitar caer en pérdidas.

Actualmente muchas de estas variaciones bajo las circunstancias atípicas por las que atraviesa nuestra economía pudieran ser producto del incremento de precios de las materias primas, productos o servicios, combustibles, energía eléctrica, fletes, etcétera, las cuales no estamos cubriendo con nuestros ingresos de facturación.

Determinar el punto de equilibrio también es importante y básicamente es aquel donde la empresa no gana ni pierde, con el objetivo de poder desarrollar estrategias de mercado, que nos puedan hacer ganar mercado, dejar atrás a la competencia o igualarla en el peor de los casos.

El control de los gastos y su análisis requiere nuestra atención ya que muchas veces pudiera ser lo que nos está drenando las utilidades, por lo que tenemos que ser diligentes al efectuar esta revisión.

El control de las inversiones es también otro rubro al que tenemos que poner mucha atención antes de efectuar su compra; se debe conocer la orientación de dicha compra, su necesidad, el beneficio que traerá para la empresa y el retorno sobre la inversión.

Los inventarios antes de proceder a su compra, es obligatorio analizar su rotación y la determinación del lote económico de compra; a fin de que dichos inventarios no se vuelvan obsoletos y afecten directamente las pérdidas de la empresa.

El control de las cuentas por cobrar, es necesario evaluar su rotación, días de mora, efectividad de pago, etcétera, establecer política sobre descuentos por pronto pago, ya que dicha política ayuda a tener liquidez; esto también aplica para las compras a los proveedores, descuentos por pronto pago; así como también crear un mecanismo de créditos a corto y largo plazo con el sistema bancario que nos permitan lograr solvencia y evitar ahogo financiero.

Otro rubro al que debemos poner atención es el de los costos, ya que muchas empresas desconocen cuánto vale un artículo, ya sea producido o comprado para reventa, así como también el costo de un servicio, esto permite mejorar de mejor manera la fijación de los precios de venta.

Todas las situaciones expuestas anteriormente y otras que por motivos de espacio no se comentan permiten evitar pérdidas y por ende una descapitalización, que nos lleve a la quiebra técnica de una entidad.

¹Enciclopedia Billin