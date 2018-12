Cómo ganar una elección presidencial

Los candidatos a presidente nos han bombardeado con sus propuestas. Son tantas, que se percibe desesperación por conquistar el poder ejecutivo, y la pregunta es ¿de dónde cocos si no hay palmeras? Para ganar la presidencia se necesita calidad y no cantidad de propuestas. Es decir, que se concentren en soluciones realistas a los problemas de las mayorías. Veamos:

El tráfico: Del caos vehicular todos nos quejamos, no hay nadie que se salve, pero no se escuchan propuestas para aliviarlo. ¿Algún candidato le apuesta al periférico? ¿Quién propone un reordenamiento para aliviar la atascasón en los redondeles? Es inhumano, detestable e inaudito todo el tiempo que tenemos que pasar embotellados. La solución para el eficiente desplazamiento en el Gran San Salvador se llama periférico.

¿Sería mucho pedir que el próximo presidente concesione un metro entre Soyapango y Santa Tecla, y mejor aún si llega hasta Lourdes? Todos sabemos que el gobierno no tiene fondos para esta megaobra; además, si los tuviera, probablemente ocurriría la malversación de la Diego de Holguín (Monseñor Romero). Lo más eficiente y transparente es concesionarlo a una empresa con experiencia en este tipo de proyectos.

La seguridad: Una sociedad segura y productiva se construye desde la infancia, algo que no se puede lograr con la carencia de escuelas adecuadas, y la abundancia de maestros mal pagados. El resultado es una generación de jóvenes comprometidos con la delincuencia.

Imposible contribuir al desarrollo con recurso humano mal preparado. Cuando el profesor Sánchez Cerén se postuló como ministro ad honorem de Educación, algunos creímos que lo estaba haciendo para mejorar, pero no hizo nada. Solo maniobras populistas de regalar uniformes, y el famoso vaso de leche. Lo de los uniformes terminó siendo un negocio de los allegados al ministro, y el vaso de leche es leche en polvo diluida. De preparación docente, ni pura estaca.

Como resultado, seguimos siendo un país pobre, con carencia de educación y valores, abundante delincuencia, pésimo sistema de transporte público y maldito tráfico.

La salud: Ya hemos discutido bastante sobre la falta de recursos y pésima atención en salud. El sistema está obsoleto. A los médicos los miden por un reloj marcador, de mejor tecnología que los equipos de sala de operaciones, y no por su preparación y desempeño. Con el miserable salario que reciben, y el desabastecimiento de medicamentos, el servicio de salud pública es de lo peor. Necesitamos propuestas para concesionar la medicina, y para remunerar a los médicos por su capacidad, y no por el reloj marcador.

Además, los medicamentos en nuestro país son los más caros de Latinoamérica. Esto, culpa de una ley que apartó a la industria farmacéutica de la investigación y el desarrollo.

En cuerpo sano, no entran enfermedades. Pero la salud pública, y la palabra epidemiología no la conoce el MINSAL. Respiramos aire bastante contaminado, no sabemos manejar la basura, y fomentamos la propagación de zancudos y todo tipo de virus.

El agua: Dichosos los que abrimos el chorro, y vemos salir el vital líquido. Pero hay demasiados que no tienen esta dicha elemental, y suenan los tambores falsos de privatización del agua. Vivimos sobre tuberías viejas, llenas de fugas y derrames, sin programas de renovación. Además no existe la captación de las aguas lluvias, ni los incentivos para ponerlo en práctica, nuestros ríos están supercontaminados, y existe demasiada erosión. ¿Alguna propuesta, señores candidatos?

La electricidad: A pesar de tanto sol, seguimos generando energía quemando búnker. No existen programas ni créditos, para instalar paneles solares en los techos como lo hizo Israel. Nos ahorraríamos una fortuna reduciendo el consumo de energía. ¿Qué dicen los candidatos?

Tanto por hacer, tan pocos recursos. Pero si hay voluntad, hay forma. Para ganar, lo importante es enfocar propuestas presidenciales en aquellos pilares que beneficien a la mayoría de los salvadoreños.