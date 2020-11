¿Cómo no ser el eslabón más débil en un mundo digitalizado?

Una pandemia forzó a digitalizar nuestras vidas, incluso a los que se resistían a dar el salto a lo digital, porque de pronto “en línea” era el único lugar donde podías encontrar lo que necesitabas. En los últimos meses, todos hemos experimentado al menos una forma digital de hacer una actividad que antes hacíamos de forma presencial.

Pero, en algún momento nos hemos cuestionado ¿Qué tan vulnerables nos volvemos al tener cada vez más hábitos digitales? Como hackers éticos siempre concluimos, que el eslabón más débil es el ser humano y no un dispositivo tecnológico como podríamos pensar, pues cuando no protegemos nuestras redes sociales, entramos a cualquier enlace que recibimos y descargamos contenidos de sitios desconocidos sin preocuparnos por las implicaciones, dejamos las puertas abiertas para que cualquier persona pueda fácilmente acceder a nuestra información y tomar el control de ella para sus fines. Esto se debe en gran medida a la desinformación tecnológica, de la que podemos salir, siguiendo algunos consejos.

Comencemos con la pregunta ¿Cómo aseguro mis cuentas de banco, redes sociales e incluso Netflix?

Una funcionalidad básica de seguridad para todas las plataformas es: la doble autenticación, fácil de activar con un par de clics. Esto ayuda a tener un menor índice de vulnerabilidad cuando ingresamos e introducimos datos personales.

En segundo lugar, debemos asegurarnos de definir contraseñas difíciles de aprender o descifrar por otras personas (o máquinas), pero fáciles de recordar por nosotros y que estén relacionadas con aspectos de nuestra vida, por ejemplo, el verso de una canción o la frase de una película. También es importante tener más de una contraseña, para evitar usar la misma en todas nuestras cuentas digitales. Las personas mal intencionadas —a quienes llamaremos “hackers de sombrero negro”— que roban nuestra información para fines ilícitos operan de muchas formas. Una de ellas es recopilar información de nuestras redes sociales para saber: cuántos hijos tenemos, dónde hemos pasado nuestras vacaciones, fechas de nacimiento, dirección de correo electrónico, entre otras. Con esta información se puede determinar una contraseña.

Recordemos que en la actualidad la información es dinero. Si nuestra información se encuentra disponible en línea y no está bien resguardada es muy probable que no sea solamente nuestra. Nosotros tenemos el control de lo que las demás personas pueden saber o no sobre nuestras vidas.

Muchas personas están más preocupadas sobre la cantidad de likes que tiene una fotografía que sobre la necesidad de verificar cuánta información personal están compartiendo con ella: ubicación, gustos, círculo de amigos y familiares, lugares más frecuentados, lugares de trabajo y estudio de nuestros hijos e hijas, entre otros.

Cuando Mark Zuckerberg se vio involucrado en el escándalo de Cambridge Analytica declaró abiertamente que la información de los perfiles de Facebook estaba siendo comercializada. Si quieren conocer más sobre estas prácticas les invito a ver el documental de Netflix llamado “Nada es privado” (The Great Hack). El documental muestra cómo nosotros proporcionamos grandes cantidades de información personal, tanto a amigos y amigas como a personas desconocidas con fines maliciosos.

En nuestras manos está determinar quién, cuándo y cómo accede a nuestras publicaciones en redes sociales. Un consejo muy útil es no dejar nuestras publicaciones abiertas o públicas, para que cualquier persona las vea o comparta, sino limitarlas a nuestros amigos y amigas y a quienes conocemos en persona.

Para finalizar, algunas reglas de la seguridad en línea que no debes olvidar son: Jamás conectarte a una red wifi gratis o pública, jamás dar información personal por medios digitales o teléfono, no abrir links que no hemos solicitado y siempre recuerda que en línea es mejor ser desconfiado que curioso.