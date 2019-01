¿Cómo recuperar el territorio del crimen organizado y pandillas?

Con tres meses de campaña completos, y a tres semanas de las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019 ya los candidatos a presidencia y vicepresidencia han tenido que reconocer, aceptar y promover que existen territorios bajo control e influencia del crimen organizado y las pandillas, además que en esos territorios no hay presencia del Estado por medio de sus instituciones, servicios básicos y de asistencia; y ofrecen "recuperar los territorios" pero la interrogante a la fecha es: ¿cómo? Se escuchan generalidades, buenas intenciones, expresiones de un deseo genuino de sus corazones que invita a pensar que tienen el propósito de hacerlo, pero son ideas muy generales, y que posiblemente no cuenten con un plan estratégico para hacerlo y sobre todo qué costo implica desarrollar esta recuperación.

Esta recuperación no se logra con más policías y miembros de la Fuerza Armada, no tenemos ni tendremos la capacidad de ubicar uno en cada cuadra, la presencia en sí de uniformados no lo logra, ni mucho menos lo garantiza, pero sí es cierto que se ha intentado por años hacer operativos o después de un grave incidente mantener por algún tiempo presencia de uniformados, pero luego de la emergencia se van, y la situación regresa a la normalidad, es decir, control e influencia de los criminales.

La presencia del Estado debe de iniciar con una participación activa de las alcaldías, en este momento las cincuenta alcaldías que están dentro del Plan El Salvador Seguro se encuentran activas, comprometidas con la prevención y atender a sus habitantes, pero ese compromiso no es de todas las municipalidades por igual; se requiere trabajar en la descentralización municipal, que el gobernador trabaje en unidad siendo el enlace del señor presidente de la república. Hay dentro de estos municipios cantones, caseríos, comunidades completamente olvidadas que el mismo alcalde demanda que llegue el Ejecutivo, sin hacer ellos su mejor esfuerzo por servir a sus habitantes y votantes, existen alcaldes desconectados con sus electores y con el gobierno central.

En los 262 municipios deben de existir escuelas dignas y con las condiciones para atender a los alumnos y población, deben de convertirse en los verdaderos puntos de encuentro de la comunidad; verdaderas sedes de la PNC y no "puestos", pequeñas casitas que se alquilan para que sean la base de nuestros policías, al mismo tiempo debe de contarse con presencia de la FGR, PGR, PDDH, una ventanilla única de las instituciones del gobierno central (agua, energía, Defensoría del Consumidor, FOVIAL, ventanilla de pagos, entre otros) unidad de salud con equipo, médicos, medicina las 24 horas, el Ministerio de Economía para asistir, asesorar y apoyar los emprendimientos, Ministerio de Hacienda.

Los aspectos anteriores nos sirven en prevención y disuasión del delito, a recuperar tejido social y crear comunidad, pero falta la cultura de paz y formación de valores.

Pero en la mente criminal y los miembros del crimen organizado será necesario utilizar una verdadera inteligencia y utilizar todo el poder nacional para brindar seguridad a la población, para reprimir el delito y liberar a los habitantes de la extorsión, desplazamientos forzados y la subordinación criminal.

Pacificación y control territorial deben ponerse en práctica para reconstruir Estado de derecho y seguridad ciudadana.