¿Cómo va el municipio de San Salvador?

Tres instituciones producen conocimiento sobre diez aspectos relacionados con la calidad de vida de la población. FUSADES, Glasswing International y USAID desarrollan un proyecto de investigación que se pregunta ¿cómo vamos en los municipios del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)?

El AMSS representa el 3 % del territorio nacional (610 km²). El 29 % del territorio disponible es suelo urbano, el 21 % rural y no más que el 4 % es suelo urbanizable. No hay mucho más para seguir urbanizando con el mismo estilo. La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) ha calificado el 46 % del suelo como no urbanizable. Nadie sabe si lo respetan o respetarán, pero esta es la calificación que aparece en el sitio web.

El AMSS concentra la mayor densidad poblacional (2,900 hab/km²), concentra el 56 % del comercio nacional, el 93 % de las microempresas, el 59 % de la población ocupada y produce el 33 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esta es el área que tiene más, que produce más, que concentra más, es el área donde están concentrados la institucionalidad y el poder.

San Salvador, la capital del país, es el centro del AMSS. Recientemente se difundió el resultado de la investigación ¿Cómo vamos? Este municipio tiene 200,320 habitantes, 72.3 km² y una asignación de $7.3 millones del FODES 2020, monto que dentro de su presupuesto, seguramente es poco relevante.

En la investigación recolectaron información sobre educación, salud y seguridad; sobre el trabajo, la situación económica del hogar, la calidad de vida y la migración; sobre cultura, participación y responsabilidad ciudadana; sobre los espacios y servicios públicos y sobre la gestión pública central y municipal.

¿Qué llama la atención? El 69 % de los entrevistados está orgulloso de su municipio. Importante porque esto es base para el sentimiento de identidad y pertenencia. La sensación de seguridad se reconoce en la colonia de residencia, donde la cohesión social es más fuerte que en el municipio. El 59 % de los entrevistados está satisfecho con la calidad de vida que tiene en su municipio.

Sin embargo, más de la mitad está insatisfecha con la recolección de basura, con el estado de las calles, con la limpieza de las calles y aceras, con los mercados y con los espacios públicos. Si los esfuerzos de la gestión municipal priorizan estos cinco temas, seguramente los residentes en San Salvador tendrían una mejor calidad de vida.

Llama la atención la evaluación de la gestión pública municipal. Solo el 19 % de los entrevistados considera que la gestión municipal es mala, aunque prácticamente la tercera parte está insatisfecha con la inversión que se hace de los recursos y con la respuesta ante el covid-19.

En San Salvador y en el resto del país, hace falta construir oportunidades decentes y sostenibles de ocupación y empleo. La tercera parte de los entrevistados ha tenido ayuda monetaria y no monetaria del extranjero por la pandemia. Esto ha paliado las necesidades familiares. Pero, como no se logra tener empleo, ingresos ni oportunidades, la cuarta parte de los entrevistados quiere emigrar por factores económicos, oportunidades y trabajo. La pandemia ha puesto en evidencia, una vez más, las grandes carencias y desigualdades en San Salvador y en los 261 municipios más.

El gobierno municipal de San Salvador tendrá que hacer más para que la gente que vive en el municipio mejore su calidad de vida. Sin oportunidades, la única opción sigue siendo la emigración. Trágico.