Comprometámonos todos a que nuestro país mantenga su estabilidad básica para que se pueda ir construyendo una prosperidad que tenga bases reales

Lo que estamos percibiendo cada vez con más nitidez en los entornos centroamericanos, caribeños y latinoamericanos es el quebranto progresivo de los viejos dogmas extremistas. En el campo de la izquierda ideológica, eso ya no hay cómo ocultarlo; y el ejemplo más patente se da en lo que fue el bastión revolucionario por excelencia: la Cuba castrista. Allá en los años sesenta, setenta y aun ochenta del pasado siglo todo hacía creer que el comunismo tendría vigencia indefinida, ya que, según sus promotores y gestores, ahí estaba la esencia del futuro. Pero el comunismo soviético se hundió por sí mismo, y dicha señal, aunque fue muy poco analizada como tal, abrió un nuevo horizonte. No es que el capitalismo de viejo cuño quedara fortalecido: por el contrario, lo que se mostró entonces, y desde entonces hasta la fecha, es que los extremismos ideológicos no tienen cómo sobrevivir. En estos días, la Cuba que viene de vuelta ya ni siquiera tiene empacho en borrar la palabra "comunismo" de su Constitución.

Todo lo anterior tiene incidencia en nuestra realidad nacional. Y es que El Salvador ha sido, desde hace varias décadas, un escenario de experimentación histórica que es incansable fuente de señales y de mensajes, sobre todo desde que el fin de la guerra interna invalidó todas las tentaciones de protagonismo excluyente. A estas alturas, se va imponiendo cada vez más el imperativo de poner todas las energías nacionales al servicio del bien común, que en las condiciones actuales puede concentrarse en dos términos de alto impacto: normalidad y prosperidad. Trabajar en función de tales objetivos viene a ser, entonces, la misión prioritaria del momento que vivimos.

Los salvadoreños nos hemos venido acostumbrando a la anormalidad hasta el punto de tenerla ya como lo normal en el ambiente, lo cual constituye una distorsión que genera desajustes en cadena, y eso impide que haya desarrollo, progreso y prosperidad en la medida que se requiere para hacer del país un sitio de oportunidades y de proyecciones. Esto, que para muchos ya es inalcanzable, puede conseguirse a partir de la reconstrucción de la autoestima nacional que vaya vinculada con el aprovechamiento de nuestras ventajas comparativas, que son muchas, especialmente en el ámbito de lo humano.

En esa línea hay que partir del aseguramiento de la estabilidad básica, que sobre todo se patentiza en la estructura política fundamental, que se ha mantenido intacta desde que se rediseñó dentro de la solución negociada del conflicto bélico. En contraste con otras naciones en las que ha habido conflictos internos de esa índole, El Salvador salió fortalecido de la experiencia traumática, y eso hay que cuidarlo como un valor fuera de serie. El régimen de libertades que se activa en el ejercicio democrático es nuestro principal seguro de supervivencia responsable, lo cual nos permite administrar el presente y sustentar el futuro de manera verdaderamente constructiva. Tengámoslo presente en cada momento del devenir nacional.