Compromiso y esperanza para El Salvador

Desde 2015 he tenido el gran privilegio de ser el Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas y el Representante Residente del PNUD en El Salvador. A mi llegada me propuse apoyar al país en tres grandes prioridades: el diálogo y la búsqueda de consensos; la seguridad ciudadana y convivencia pacífica, y la implementación de la Agenda 2030 que implica el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tras estos cuatro años, me siento muy satisfecho con la contribución de las Naciones Unidas.

Mi paso por El Salvador ha sido también un tiempo de grandes aprendizajes. He sido testigo de la profunda preocupación y del enorme compromiso de los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña ante los diferentes retos que enfrenta el país. Me ha impresionado la gran vocación democrática mostrada por las y los salvadoreños en los tres procesos electorales desarrollados durante mi estadía.

Convencido del poder del arte para transformar vidas y brindar esperanza, tuve la oportunidad de acompañar iniciativas orientadas a abrir espacios para los artistas y músicos nacionales e internacionales a fin de promover la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Especial lugar guardará para mí el concierto Paz 25 organizado en el marco de la conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz, en el que participaron algunos de las y los mejores músicos del continente. Igualmente, las diversas exposiciones de arte y performances realizados. En ese contexto, deseo reconocer especialmente a Samuel Quiroz y a Shaka y Dres, por todo su apoyo y compromiso, así como por los buenos momentos compartidos. Ha sido un placer disfrutar de su talento y pasión.

Agradezco también la oportunidad de haber conocido a tantas personas que aman al país y que sueñan y trabajan por un El Salvador más próspero, inclusivo y sostenible, para beneficio de las presentes y futuras generaciones.

El Salvador ha dado pasos importantes en diferentes aspectos como la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la medición multidimensional de la pobreza, la formulación del Plan El Salvador Seguro y su implementación con la participación de diversos sectores nacionales, la prevención de desastres, la formulación de marcos legales para enfrentar la discriminación y violencia contra las mujeres y otros temas relevantes. Sin embargo, aún enfrenta retos que siguen demandando el concurso de todas y todos.

Las Naciones Unidas está presta a continuar apoyando al país a enfrentar estos retos, como la inversión en primera infancia, la generación de oportunidades para la juventud y el trabajo por garantizar los derechos de las mujeres, así como la atención a las víctimas de la violencia y a las personas que migran, son desplazadas o retornan al país.

Asimismo, seguiremos contribuyendo en los esfuerzos nacionales por la modernización del Estado y la función pública, e igualmente con la administración de la justicia, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Como parte de este compromiso, se ha estado trabajando junto a las autoridades nacionales y otros actores sociales en programas conjuntos para atender varios de estos temas. Entre estos programas está la Iniciativa Spotlight para reducir todas las formas de violencia contra la mujer, particularmente de los feminicidios; el programa Paz y reintegración de personas migrantes en su regreso a casa, así como un programa de rehabilitación para personas en conflicto con la ley. Además, seguiremos apoyando todas las formas de diálogo y búsqueda de consensos nacionales para resolver los grandes temas estructurales que el país.

De igual manera, me siento muy complacido de haber liderado el lanzamiento del Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2018 ¡Soy Joven y Ahora Qué?, el cual espero sea un importante insumo para el diseño e implementación de políticas públicas para la juventud salvadoreña, que, en medio de los importantes retos que enfrenta, da muestras permanentes de sus aspiraciones de superación.

Deseo agradecer a las salvadoreñas y los salvadoreños por haberme acogido con calidez; a las instituciones nacionales, contrapartes y aliados, por permitirnos trabajar con ustedes y apoyarles a alcanzar los objetivos de desarrollo del país; a los socios de cooperación, por su confianza y el trabajo articulado en apoyo del país; y a las y los colegas de las Naciones Unidas por su compromiso y dedicación en todas las iniciativas que impulsamos durante estos años. Desde mi nueva posición de Director Regional de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, seguiré acompañando los esfuerzos de El Salvador por lograr el desarrollo sostenible, la convivencia pacífica y la reducción de las desigualdades.