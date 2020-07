Comunicación efectiva a través de una pantalla (I)

Las videollamadas, los Webinars, las publicaciones en vivo en redes sociales y muchas otras interacciones digitales se han convertido, ahora más que nunca, en el pan de cada día. En un momento de reapertura de la economía y preparación para la reactivación económica, de la calidad de su comunicación puede depender el éxito de sus negociaciones, proyectos y relaciones, por esto es tan relevante ponerle especial atención y adaptarla al momento que vivimos.

A veces no somos conscientes que tras la pantalla de un teléfono inteligente o de una computadora nos estamos jugando a diario nuestra imagen social y profesional, así como la efectividad de nuestra comunicación. Aunque parezca sencillo, el mundo digital presenta grandes retos para la interacción y demanda habilidades de comunicación para que esta sea efectiva. A lo largo de nuestra vida hemos sido educados para comunicarnos de manera física y ahora estamos aprendiendo sobre la marcha a ser efectivos en nuestra comunicación digital.

Operando desde casa, hay habilidades a desarrollar y desafíos por vencer para lograr que el mensaje que se quiere entregar llegue exitosamente al interlocutor. Antes de comunicarse con el objetivo de cerrar un negocio, dar una conferencia, pedir o dar un reporte a un colaborador o a su jefe, se deben tomar en cuenta algunas consideraciones.

La gestión de la atención es todo un reto. Cuando usted habla con alguien por videollamada no solo está lidiando con sus propios distractores sino con los distractores de la persona que le escucha. Los espacios que se están utilizando para el teletrabajo, en muchos casos son improvisados y no cuentan con las medidas de ergonomía y aislamiento que se requiere para que la comunicación sea efectiva. Lo ideal es prepararse antes de la videollamada, adecuar el espacio y conseguir la atención de su receptor. En caso exista alguna distracción fuera de nuestro control, el reto es volver a encauzar la conversación, pero si las interrupciones no lo permiten, se deberá evaluar si lo mejor es reprogramar el encuentro.

La gestión de la emoción y la inteligencia emocional debe ser incorporada a la comunicación. No estamos interactuando en un entorno normal, las emociones están a flor de piel, existe mucha ansiedad, miedo y preocupación en el ambiente, que deben tomarse en cuenta para el manejo de la comunicación. Antes de ser socios, colegas, proveedores o compradores somos personas y debemos interiorizarlo a la hora de planear nuestra comunicación para que esta sea asertiva.

Un error que se tiende a cometer durante la emergencia es la no dosificación de la comunicación. No siempre comunicar más, es mejor. Llamar seis veces al día a alguien, enviarle cuatro correos y enviarle mensajes de texto y de voz a sus redes sociales no va a hacer que esa persona preste atención a su comunicación. Debe considerar que esta persona probablemente ahora tenga actividades domésticas que antes no tenía, atiende actividades escolares de sus hijos que antes no hacía y su tiempo de efectividad se ha reducido considerablemente para poder atender sus múltiples mensajes. Los mensajes deben priorizarse y considerar la situación actual para que sean efectivos.

Por último, pero no menos importante, está la imagen personal que se proyecta en medios digitales. Su ortografía, su fotografía de perfil, el nombre y fotografía de su usuario de videollamadas, el orden y limpieza de su espacio de trabajo, su presentación personal, su postura corporal en una videollamada, todo esto habla de usted. En mi próxima columna voy a profundizar sobre este tema, mientras tanto recuerde que usted es el mensaje y que todo, hasta el silencio, comunica.