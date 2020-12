Con 29 diputados se mantendría el equilibrio de poderes

Las encuestas privadas y públicas que hemos conocido en los últimos meses nos indican que Nuevas Ideas-GANA van a tener un número considerable de diputados en las elecciones del 28 de febrero de 2021. Algunos han llegado a estimar que el dúo de partidos que respaldan al presidente Bukele obtendrán 70 diputados y solo quedarían 14 diputados para ser distribuidos entre todos los demás partidos políticos.

En mi opinión esto es exagerado y no se apega a la realidad porque hay diputados que entran por residuos en todos los departamentos. Mi cálculo es que dependiendo de la forma como se concentran los votos en cada elección, entran al menos 23 diputados por residuos. Entre más fuerte sea la votación para un solo partido, el cociente es más alto para obtener un diputado y eso produce que entren más diputados con residuos más pequeños.

Hagamos un ejercicio: Si en el departamento de San Salvador hubiera un total de 400,000 votos, el cociente por cada diputado sería de 16,667 y supongamos que Nuevas Ideas saque 260,000 votos (65 % de los votos), obtendría 15 diputados por cociente y probablemente uno más por residuo. Eso quiere decir que entre todos los demás partidos se repartirían los 8 diputados restantes. Hay 6 departamentos que tienen 3 diputados cada uno, por lo que al menos 6 diputados entran por residuos en esos departamentos. En los otros 7 departamentos entran al menos 9 diputados por residuos, lo que hace un total de 23 diputados que entran por residuos.

Si Nuevas Ideas y GANA sacaran el 65 % del total de votos, lo cual sería histórico, podrían obtener alrededor de 45 diputados. Si ARENA y el FMLN obtuvieran un diputado cada partido, en cada uno de los 8 departamentos que tienen más de 3 diputados, obtendrían como mínimo 16 diputados por cociente, lo anterior sumado a los diputados obtenidos por residuos sumarían 39 diputados. Los 39 diputados se dividirían entre ARENA, FMLN, PDC, PCN, VAMOS, Nuestro Tiempo, CD. Asumiendo que el PCN y el CD pudieran obtener 6 diputados y que ellos apoyen al presidente Bukele en las votaciones que requieran de mayoría calificada, eso implicaría que el resto de la oposición tendría 33 diputados. Es decir que podríamos esperar que la oposición firme a la hora de votar por préstamos y por las elecciones de segundo grado, sumaría el número mágico de 29 diputados.

Los ciudadanos que no nos movemos por pasiones, que buscamos el bienestar del país y de nuestros conciudadanos queremos una democracia fuerte y para ello es indispensable que haya un equilibrio de poderes con una firme oposición política (que no se venda) y para ello se requiere de 29 diputados que mantengan ese compromiso, con los que los elijamos.

No debemos dejarnos apantallar y desmotivar con los números alegres que hacen los que toman las encuestas directamente y que no consideran las particularidades del sistema electoral salvadoreño. Lo que debemos hacer los que queremos un país estable a largo plazo es salir a votar masivamente porque entre más personas votemos menos probabilidad tendrán Nuevas Ideas y GANA de lograr la mayoría calificada de 56 diputados. Es cierto que es muy poco lo que se puede hacer para que no obtengan 43 diputados, pero es mucho lo que se puede hacer para evitar que saquen los 56 diputados.

La campaña electoral comenzará pronto y nuestro deber como ciudadanos conscientes de lo que está en juego será elegir con lupa a los candidatos a diputados que mejor llenen el perfil de ser férreos defensores de nuestra democracia, del equilibrio de poderes, de la institucionalidad, del Estado constitucionalidad de derecho. No importa si esos candidatos ya son diputados o si van por primera vez a una elección, si son adultos mayores o adultos jóvenes, si están en el partido de nuestra preferencia o en otro partido político, lo importante es analizar su trayectoria profesional y personal y salir a votar por ellos.

La batalla no está perdida porque no ha comenzado. Los únicos derrotados serán los que se den por vencidos antes de comenzar la contienda electoral. Tengo confianza en que el Señor nos iluminará a todos y salvaremos nuevamente a nuestra patria. Es imposible que no podamos elegir a 29 hombres y mujeres patriotas que nos defiendan del totalitarismo.