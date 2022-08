Audio

Con amenazas, ¡Nunca!

Es evidente que la gente en el gobierno rige al país con una tríada compuesta por el miedo, la mentira y la improvisación; y que en ese camino, no encuentra obstáculo alguno en decir un día que la "oposición" no existe, que no tiene liderazgos, que son grupos dispersos y que en el extranjero todos idolatran al presidente, para luego decir que esa misma oposición es un ente granítico, como si fuera un partido político, que tiene líderes y que estos quieren aniquilar al señor bukele.

En un abrir y cerrar de ojos, los funcionarios del oficialismo le piden a su fiscalía que investigue, arreste y ejecute a aquellos que considera incómodos, refiriéndose a todos los que adversamos al régimen, como si se tratara de una sola voz.

A mí nada me sorprende de esa gente, porque a lo largo de estos 3 o más años, han demostrado que son capaces de todo, mintiendo e intentando envolver a los más sencillos, en argucias para disfrazar un sueño, presentándolo por "photoshop" como si se tratara de la realidad.

Pero más allá de lo que uno esperaría entre los seguidores de bukele, es importante volver a insistir que la oposición, o mejor aun la resistencia, compuesta por todos los que gritan contra la dictadura, y que no tienen más en común que la búsqueda de la democracia y el ímpetu de una república mancillada por una autoridad infame, no puede tener los mismos métodos que utiliza el gobierno, porque aborrece la traición, el engaño y la maldad.

Por eso, hemos de ser enfáticos: ¡con amenazas, Nunca! Esas son las armas de los fanáticos y de quienes insultan al adversario por no tener argumentos en su contra. Eso es lo que uno espera esencialmente de quienes no pueden defender una idea o debatirla; y eso, precisamente, es parte de aquello por lo que nosotros luchamos.

Un poco atrás, insistía que quienes adversan al régimen lo hacen porque no están de acuerdo con sus métodos, y que los une su deseo de vivir en un país democrático y republicano, en donde cualquiera se sienta cobijado por la ley, y que no se tema por la seguridad o por la ruptura de los derechos individuales, vulnerados por un Estado corrupto, que se cobija con una guardia pretoriana, que ha secuestrado al ejército y a la verdadera policía. Pero advertía, que el pensamiento es totalmente heterodoxo, por lo que nadie puede pretender encarnar a una inmensa cantidad de pensamientos individuales; y sin embargo, he de recalcar que desde mi óptica, como escribía hace unas semanas, no somos iguales. Nosotros respetamos la ley, no amenazamos, ni calumniamos. Podemos ser arrojados y hasta audaces, pero respetamos profundamente la dignidad humana, y por eso, con los seguidores del régimen, no somos iguales.

Recientemente una diputada, cuyo nombre honestamente no recuerdo, después de adversar y con razón, los insultos de un antagonista del gobierno, pretendía insinuar que detrás suyo estaba una organización fantasmagórica y granítica que se llama "oposición"; y a partir de entonces, el presidente de la Asamblea, más de un ministro y por supuesto los troles del Ejecutivo, han insistido en esa curiosa formación de hierro que se llama así: "oposición", y que según ellos, mueve sus tentáculos para tratar de destruir a su gran líder. ¡Qué Absurdo!

Contrario a lo que vociferan, la mayoría de quienes adversamos al régimen lo hacemos precisamente porque aborrecemos los métodos dictatoriales y del terror, y no estamos dispuestos a consentir insultos ni amenazas, pero evidentemente tampoco las proferimos.

¡Y sí!, para horror de la tiranía, vamos caminando con paso firme para consolidar una opción unificada contra la dictadura, pero absolutamente respetuosa de la ley y jamás con amenazas a nadie. Eso no está en discusión. Nosotros no permitimos bajezas; esas son de ustedes, canallas, los que se jactan de ser la mayoría, al derredor de sus troles y de la propaganda infame. Nosotros siempre damos la cara y no mentimos. Nosotros queremos la paz y respetamos los acuerdos que la honran, y jamás hemos deseado el mal ajeno. Entre ustedes y nosotros hay la distancia de Epulón al pobre Lázaro, y por eso, aun cuando un muerto se levantara y se los advirtiera, ustedes seguirían sin poder ver.