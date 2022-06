¿Con la mentira nos están destruyendo porque la aceptamos como una verdad?

Escribir una columna de opinión siempre lo motiva una situación, un acontecimiento y por lo regular una denuncia, y a mí en esta ocasión me abrió el apetito de escribir una reflexión que vi y luego leí en la televisión por cable, en el programa de entretenimiento, que para algunos es controversial, y que se le conoce como "El Hormiguero", que dirige Pablo Motos en Antena 3 de la televisión española.

En este programa que tiene tópicos y entrevistas interesantes, Pablo Motos denunciaba en una especie de editorial: "Con la mentira se consigue más, y se llega más lejos que con la verdad".

Una denuncia que hoy en día se puede observar como argumenta Mostos: Se miente en defensa propia, por piedad, en política o simplemente por educación.

Me llamó enormemente la atención esta denuncia y el enfoque que le da, lo que me motivó a escribir esta columna. Denuncia que se las voy a transcribir pues es interesante, ya que la mentira, según la RAE, es una expresión o manifestación contraria a la verdad, a lo que se sabe, se cree o se piensa. El hecho de comunicar mentiras se llama mentir, y es utilizado por las personas para fingir, engañar, aparentar, persuadir o evitar situaciones.

Mostos reflexiona sobre algo que a todos nos toca de cerca y nos afecta, como es la mentira, y dice: "Hace unos días leía que la primera mentira que dicen todos los grandes mentirosos es ‘yo no miento nunca’. Está claro que es mentira porque todos mentimos alguna vez a lo largo del día. Porque la mentira es un arma, pero también un escudo. Sin la mentira estaríamos vendidos.

La mentira forma parte de nosotros y de nuestra vida cotidiana. Desde pequeños nos educaron con mentiras cuando se nos caían los dientes o cuando llegaba la Navidad. Mentira eran todos los cuentos con los que nos durmieron de niños, y mentira son casi todos los cuentos con los que nos siguen durmiendo de mayores. Vivimos rodeados de mentiras por todas partes y además lo aceptamos.

Por ejemplo, nadie habla de nosotros de la misma forma cuando estamos delante que cuando no estamos delante y todos aceptamos ese mutuo engaño. Lo hacemos todos y mentimos todos. Lo gordo es que hasta ayer mismo la mentira era algo vergonzoso. Tú podías mentir pero si te cogían nadie te podía quitar la vergüenza de ser un mentiroso. Hoy la mentira ha creado su propia verdad, la posverdad, que es el mayor logro de la mentira porque ha conseguido igualar la mentira con la verdad y ha puesto las dos al mismo nivel. Y esto es gravísimo porque está creando una sociedad de gente confundida donde la verdad ya no tiene valor, ya no importan los hechos.

Se comparten seis veces más las noticias falsas que las reales porque las ‘fake’ nos dicen lo que queremos oír, que se resume en que a alguien que no somos nosotros le ha pasado algo malo o morboso. Y nos gustan estas noticias porque en lo más profundo de nosotros nos hacen sentir alivio. Es como ‘lo malo ya ha pasado hoy, y si hay otros que están jodidos, por comparación, a mí no me va tan mal’. El efecto secundario es que estas noticias refuerzan nuestro odio y nos hacen peores personas sin darnos cuenta, porque todo lo que repites todos los días se hace fuerte en ti. Lo bueno y lo malo. O sea que no es gratis.

Siempre se ha dicho que la mentira tiene las patas muy cortas. Pues no necesita tenerlas más largas, porque con la mentira, hoy en día, se consigue más y se llega más lejos que con la verdad. Esto es triste, pero es verdad".

Una reflexión de verdad sobre la mentira que después de leerla se observa un ojo acusador.

¿Pero qué nos motiva esta reflexión a escribir esta columna y relacionarla con el momento político, económico y social que vivimos en el país? Vale preguntarse: ¿Es verdad o mentira lo que estamos viviendo? ¿Estamos siendo gobernados con verdades o con mentiras? ¿Por mentiras pasadas estamos decepcionados y confundidos y la verdad de las cosas actuales ya no tiene valor en nuestra sociedad? ¿Nos gusta ser gobernados con mentiras?

Estamos en El Salvador, paisanos, donde hay una verdad y una realidad de lo que estamos sufriendo y lo que vamos a sufrir en un futuro, pero las distintas encuestas nos dicen que nuestros gobernantes han construido un paraíso y que estamos felices disfrutándolo, y cualquier otra cosa es mentira.

Platón argumenta que pese a que la verdad debe ser valorada sobre todas las cosas, la mentira está siendo útil en la política para preservar el control y la justicia del Estado, en manos de los gobernantes de cualquier tendencia.

Cuántas veces, cuántos años y cuántos políticos nos han gobernado y nos siguen gobernando con mentiras que nosotros aceptamos como verdades. Y como dice una cita bíblica: "Vamos como corderos llevados al matadero".

Es un axioma que la honestidad tiene un precio muy alto y es difícil de adquirir, pero es el ingrediente para la paz en el alma de cada uno. La honestidad es compañera fiel de la verdad.

Cierro con dos reflexiones, la primera es la que nos dejó para la posteridad el escritor inglés y gran intelectual Gilbert Keith Chesterton: "Para corromper a un individuo basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales, y abusos a los derechos de los demás".

Y concluyo como la Biblia describe a la mentira: "La mentira es reprobable porque es un pecado que lleva al deshonor. Porque es una traición a la libertad de sí mismo, y porque es una violación a la libertad y al derecho del otro".

El Salvador recuperará su hoy y el mañana si sabemos conjugar: "Yo no miento. Tú no mientes. Nosotros no aceptamos mentiras por verdades".