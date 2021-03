Con "m" de "mamá"

Del cantón donde vivía salió envuelta en una hamaca que cargaron entre vecinos y familiares rumbo al hospital. Este, el país más pequeño de América continental, está lleno de lugares que quedan así de lejos, allá donde no hay un carro, donde no llega un ambulancia, donde a una mujer que se desangra se le saca del rancho cargada, entre veredas, en medio de la oscuridad.

Para ese momento, ya era madre de dos niños que nacieron en casa, sin asistencia, sin médicos, porque, pues, esas cosas quedan lejos cuando se es tan pobre. Para ese 27 de febrero de 2008, cuando entre dolores de pelvis ella expulsó montones de sangre en la letrina ya no había hombres en el mapa. Ella criaba sola.

Al hospital llegó, sí. Pero ya no salió. No, no murió. Pero como si se le hubiera acabado la vida. La detuvieron ahí mismo, desde la camilla. Fue acusada de haber provocado la muerte a su hijo, porque la hemorragia y el dolor en la parte baja del estómago eran, en realidad, un parto, una emergencia obstétrica. La acusaron de tirar a su hijo a la letrina para ocultar una relación extramarital.

Su nombre se escribe con "m" de "marzo", de "mujer", de "mamá". Manuela es el nombre con el que su caso llegó el 9 de marzo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Con ella, llegó el nombre de este país que tiene demasiado grabado a fuego que la maternidad es sacrificio por encima de decisión o de cualquier otra cosa.

La cantidad de derechos que se le incumplieron a Manuela solo hasta ese momento en que sangraba en la letrina es larga. No tuvo educación formal, aunque eso es decir mucho, en realidad no sabía ni leer ni escribir. A menos que alguien le ayudara, no habría podido enterarse de que la salud reproductiva y la salud mental están garantizadas en una gran cantidad de leyes salvadoreñas. Y no, no lo supo hasta muy, muy tarde.

Manuela fue condenada a 30 años de cárcel. Para este otro momento de su vida, ya se le había violado su derecho a contar con una defensa que sí preparara su caso con integridad y no a último minuto, el mismo día de la audiencia.

Con ese nombre tan bonito, la de Manuela es una tragedia de esas que germinan en la miseria, pero de lejos, de bien lejos, allá donde no llegan los informes, los reportajes, los ecos de corrupción, la publicidad, los debates morales, allá en esas lomas en donde se sufre una enfermedad crónica y lo que el sistema da son analgésicos; en ese otro país del que solo nos enteramos cuando las mujeres de allá llegan acá, sangrando, a ponerse donde podamos mirarlas y juzgarlas.

Manuela no cumplió ni la mitad de su condena. No, no salió libre. Manuela murió en abril de 2010 de cáncer, uno que pese a que estaba bajo custodia del Estado, nadie detectó. Su agonía en el hospital público duró tres meses, tiempo que pasó con un policía al lado, para evitar que se escapara. Ahí sí estuvo el Estado.

El caso de Manuela llega a la CIDH en busca de un árbitro que vea más allá de convicciones morales particulares y se vuelque a las leyes, los derechos y los deberes y que tome en cuenta contextos para dictar justicia. Esa justicia ya no la busca ella, no puede. Quien impulsa este reclamo legítimo es su hijo mayor, a quien esta cadena de violaciones privó de crecer con mamá y le causó daños emocionales, morales y de imagen que, hasta hoy, ni siquiera somos capaces de calcular.

Este país suele juzgar a las mujeres desde el maniqueísmo más cerrado. Ahí donde son buenas, por madres; o malas, por no madres. Los documentos de los procesos judiciales están llenos de frases como que "cómo no se supo embarazada", o "por qué no se le activó el instinto maternal". Y tantos otros argumentos alejados de la ciencia.

Manuela, gracias a su hijo, le va a dar nombre a un camino que, ojalá, lleve a que las mujeres en El Salvador tengan un acceso más equitativo a la justicia, pero antes, a la salud, a la educación y a la oportunidad de ser.