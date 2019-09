Conceptos equivocados sobre el salario mínimo

"El salario mínimo debiera ser por hora, no por 8 horas, 5 días, un mes. El sistema es una barrera de entrada al sistema laboral para jóvenes o madres que no pueden trabajar tiempo completo o que desean trabajar sus 40 horas en 4 días, dejándoles espacio para otras necesidades. El salario debe ser en base a rendimiento, no a permanecer 8 horas. Los países desarrollados asi lo hacen"