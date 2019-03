Conciencia

Personalmente, creo que entre más años tenemos de manejar, de a poco vamos perdiendo el nivel de alerta y precaución necesarios para estar al frente de un volante. Con los años y la experiencia nos vamos sintiendo demasiado sobrados, al punto de que creemos que podemos manejar y hablar por teléfono, manejar y comer, manejar y maquillarnos, manejar y textear, manejar y hacer cualquier otra cosa.

Nuestra irresponsabilidad es peor cuando manejamos y lo hacemos alcoholizados. Y esto es más habitual de lo que creemos porque la gente lo ve normal: "con un parcito, todo bien".

Creo que en un primer momento debemos hacer un mea culpa por nuestra forma irresponsable de asumir la conducción y yo, sin duda, me pongo primera en la fila. Luego, debemos reflexionar y hacer algo sobre nuestro nivel de agresividad al conducir.

Creo que para ninguno de los que manejamos es ajena esa sensación de enojo que nos sube rápidamente de los pies a la cabeza y que podemos percibir en todo el cuerpo cuando alguien se nos atraviesa, nos quiere sobrepasar, nos "echa" el carro, hace un giro indebido o utiliza el tercer carril. Me encuentro demasiado a menudo con esa sensación, y realmente no sé cómo manejarla; y creo que es una de esas cosas que nos puede meter en problemas, porque actuamos de manera impulsiva. Y eso también es algo de lo que tenemos que hablar, que tenemos que discutir como sociedad y tratar de resolver. Es parte de la violencia que cada vez se nos hace más común en el entorno y que nos involucra no solo en el tema de armas sino también en el de la conducción, somos demasiado agresivos.

Finalmente, una parte importante para resolver este problema está en manos de las autoridades del país. Deben tomar control de la situación y una de las formas de hacerlo es imponiendo mayores controles para quienes manejan alcoholizados. Además, obligando a quienes conducimos a respetar las reglas de tránsito y, en este país, no hay mejor forma de hacerlo que tocando nuestros bolsillos.

La propuesta de las mismas autoridades del Viceministerio de Transporte es una reforma que siempre incluya faltas leves, graves, muy graves, pero también faltas gravísimas y aplicar la tolerancia cero al alcohol en la conducción vehicular.

Seguramente, dolerá más sacar $150 que $34.50.

Con la reforma, las faltas leves tendrán un monto de $150, graves $350, muy graves $600, y las gravísimas $900 con suspensión de licencia de conducir en algunos casos.

Y una cosa más, alguien debería corroborar el mantenimiento que le damos a nuestros vehículos. Debería ser nuestro propio examen de conciencia, considerando que nos exponemos a nosotros mismos, pero también a la familia. Si en los accidentes que ocurren detectan que hubo un fallo por mal mantenimiento, también deberíamos recibir un castigo por eso. Nadie debería manera un vehículo si no puede mantenerlo en buenas condiciones y si no ha sido debidamente entrenado para hacerlo.

En este país, cuatro personas mueren a diario en accidentes de tránsito.

Por eso, por mi parte, también hago esta columna para hacerme el compromiso de cuidar más la forma en que manejo y comprometerme con mi familia en ser más responsable a la hora de agarrar el timón.