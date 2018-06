Conciliación

Conciliar es identificar diferencias con otro; es encontrar puntos de encuentro con otro; es ponerse de acuerdo con otro; es hacerse compatible con otro; es ajustarse y conectarse para un sano equilibrio con otro. Y esto se hace cuando se aprende a vivir y convivir en la diferencia; esto se hace cuando se aprecia la diversidad; y esto se logra cuando se tiene voluntad, inteligencia emocional y autocontrol para lograrlo.

Reconciliar significa entonces, ¿recuperar todo esto que no se tiene? ¿Que se tuvo o que se perdió? Reconciliar es una palabra poderosa. Tiene contenido y desafíos porque reconciliar necesita actitudes favorables y sinceras; difícilmente se logra reconciliar sin voluntad de las partes para recuperar la relación, el equilibro y la compatibilidad. Sin voluntad sincera, responsable y confiable, difícil “acordar ánimos desunidos”. Hay reconciliación, si se busca el acuerdo, y hay reconciliación y hay perdón sincero.

En el país necesitamos conciliar y reconciliar. Los casos de violencia familiar, los casos de violencia estudiantil pública y privada, los casos de violencia con el vecino y los casos de violencia en las calles y avenidas deben hacernos reconocer el grave problema mental y afectivo que estamos viviendo. Y ¡en la Asamblea Legislativa nuestros representantes profundizan ese sentimiento de desacuerdo, de desunión, de incapacidad de recuperar la unión! No tienen armas, pero sus palabras muchas veces son más hirientes y mortales.

La Presidencia de la Asamblea Legislativa anuncia la integración de una Comisión de Reconciliación para decretar la Ley de Reconciliación. ¿Podremos conciliar mediante decreto legislativo? De reconciliación social se viene hablando desde Esquipulas 2 (7 de agosto de 1987). Han pasado casi 31 años y seguimos hablando de lo mismo. En aquel momento los presidentes centroamericanos acordaron “forjar un destino de paz para C. A.; luchar por la paz y erradicar la guerra; hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia y la razón sobre los rencores...”.

Los presidentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica acordaron “el diálogo, la amnistía y una Comisión Nacional de Reconciliación” para lograr la reconciliación. Concluyó el conflicto armado; se suscribió la paz, pero la reconciliación continúa como tarea pendiente porque no se ha tenido ánimo ni mucho menos voluntad para conciliar. Después de 30 años todavía hay quienes declaran enemigo al que no piensa ni opina como ellos. Y así ¿cómo conciliar? 30 años después, aún no hemos reconocido que compartimos el mismo destino en los 20 mil kilómetros que ocupamos.

Nos hace falta cultura política. Hemos desarrollado poco pensamiento ideológico porque es cómoda la adrenalina partidaria. En 30 años hemos evolucionado, nadie puede negarlo. Pero no hemos logrado “conciliar acuerdos” y esto nos pone en total desventaja. Aplaudo la iniciativa de la Asamblea, ojalá que demuestren que en el ejercicio legislativo tienen vocación de médicos, contadores, escultores, arquitectos, ingenieros, artistas y más. No se pierde la confianza y mucho menos la esperanza.