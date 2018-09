Condiciones para concesionar el puerto La Unión (2)

En un artículo anterior expuse que la concesión del puerto La Unión no es una tarea fácil considerando las debilidades planteadas, sin embargo creo que el Estado salvadoreño está obligado a tomar decisiones difíciles pero necesarias para lograr que algún operador portuario de clase mundial se anime a pujar por la concesión del puerto.

Los 2 principales problemas del puerto La Unión son la falta de masa crítica/carga (porque su zona de influencia genera poco y por la competencia que implica Acajutla) y el dragado (azolvamiento) del canal de acceso. Ambos están relacionadas porque entenderán que no se puede emprender labores de dragado que son muy caras, si no se tiene ingresos por servicios portuarios para financiarlas; y por el contrario es probable que no se reciba un alto porcentaje de la flota portacontenedores porque el calado (altura de agua) no es el idóneo para una terminal de contenedores que quiera convertirse en un puerto HUB regional (concentrador de carga). Por tanto bajo las circunstancias planteadas ningún operador portuario se animaría a pujar en una licitación por el puerto de La Unión sin que el Estado garantice algunas condiciones.

Me permitiré asumir hipotéticamente la posición de un operador portuario internacional, que pondría las siguientes condiciones al Estado:

Primero, exigiría un dragado mínimo inicial al puerto que me permita atender un importante porcentaje de la flota mundial de portacontenedores. En el negocio portuario, salvando algunas excepciones, siempre es responsabilidad del dueño del puerto mantener condiciones mínimas de calado, a mayor calado mejor y es el principal atributo técnico para convertirse en un puerto HUB. Si la naturaleza del canal de acceso del puerto La Unión exige dragado constante (condición que entiendo aún no se ha determinado) me comprometería a asumir algún porcentaje del costo en función del incremento de volumen de operación del puerto.

Segundo, solicitaría la prohibición del recalado de barcos portacontenedores en Acajutla y que se manden a La Unión. Esta decisión aunque difícil será necesaria para garantizar al operador que desde el inicio cuente con un volumen de operación de aproximadamente doscientos mil contenedores. Ofrecería mejor eficiencia operativa en puerto que compensaría el incremento del costo de flete terrestre desde La Unión con relación a Acajutla.

Tercero, solicitaría al Estado el desarrollo de Zonas Económicas Exclusivas en los alrededores del puerto. Esta iniciativa es indispensable para promover la instalación de empresas de Servicios Logísticos de Valor Agregado (SLVA) o de empresa productores de bienes que generarían carga tanto al importar materias primas como al exportar productos semielaborados o terminados y SLVA. Por tanto invitaría a empresas de mi red global de clientes para que se instalen alrededor del puerto.

Cuarto, solicitaría y participaría en el desarrollo de acciones que mejoren la facilitación del comercio y los trámites aduaneros, principalmente en la frontera El Amatillo, dado que sería mi frontera natural para atender potenciales clientes de Honduras y Nicaragua.

Finalmente, me comprometería a proveer los servicios portuarios al menor costo posible para mejorar mi competitividad como empresa portuaria y contribuir para que el comercio exterior del país y la región sean más competitivos.

El Estado y la población debemos considerar que las condiciones planteadas como hipotético operador portuario internacional podrían ser la única solución viable para que el puerto La Unión al fin pueda arrancar.