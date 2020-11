Si un ministro se justifica en no cumplir con obligaciones de pago aduciendo que existen dos decretos legislativos contradictorios entre sí, pero si resulta que el segundo de esos decretos cuenta con su refrendo ministerial al ser sancionado y ordenar su publicación, es porque estaba de acuerdo con lo contenido en dicho decreto, ¿por qué ahora se queja de ello? Si existe error, ese ministro es responsable también del error, por no haberse percatado de la contradicción que ahora aduce. ¿O se percató y lo dejó pasar a propósito? En la sentencia Sala Constitucional I-22-1996 se expresa: "la naturaleza del refrendo es un control constitucional al consentir un acto asumiendo cierto grado de responsabilidad".

Dejando aparte lo anterior, creo que es conveniente que se conozca algo que todo abogado conoce así como los estudiantes de derecho de los primeros años, por ser de las cuestiones elementales, que cuando se encuentran contradicciones entre dos textos legales, realmente son aparentes, porque la Ciencia del Derecho da solución a esos casos, brindando la respuesta sobre cuál norma jurídica debe aplicarse al tratar de los tema del conflicto de leyes en el tiempo, del conflicto de leyes en el espacio y de la derogación tácita de las leyes.

Aplicando el criterio jerárquico, si se presentara un conflicto de una ley con la Constitución, se aplica esta dada la supremacía constitucional, pues el art. 131 de la Constitución se refiere a leyes secundarias que decreta la Asamblea Legislativa, porque la ley primaria, la ley máxima, la norma de normas, es la Constitución. Si el conflicto resultare entre la ley y un reglamento, prevalece la ley por su rango superior.

Surge la pregunta: ¿Qué sucede si estamos ante disposiciones legales contrarias que son del mismo rango? Lo expuesto por la doctrina jurídica ha sido incorporado en el derecho positivo. Así tenemos el principio de especialidad normativa, que nuestra Sala de lo Constitucional denomina criterio de especialidad (I-71-2002), que se puede enunciar así: la ley especial prevalece sobre la ley general. Nuestro Código Civil decretado el 23 de agosto de 1859 acoge ese principio en los artículos 4 y 13.

También opera el principio o criterio cronológico. La ley o disposición más antigua cesa en sus efectos ante el contenido de la ley más reciente (enunciado en latín por muchos autores: lex posterior derogat priori). Esto tiene que ver con el tema de la derogación de las leyes, tratado también en el Código antes mencionado en los artículos 50 y 51. Una ley se puede derogar expresa o tácitamente. Con la derogación expresa no hay problema, porque claramente dice por ejemplo el actual Código Penal: "Derógase el Código Penal de 13 de febrero de 1973". La derogación tácita es lo que se aplica en caso de la aparente contradicción y es "cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior".

Así, así de fácil, se tiene solución con los criterios mencionados en el choque de disposiciones legales, que puede llevar a algún lego en el derecho a desconcertarse y no saber qué hacer. Si de la utilización de estos criterios, se tendría que aplicar una ley que no le conviene o no es del agrado de determinada persona, eso ya es otro asunto: que si me gusta o no me gusta la ley. La ley es de obligatorio cumplimiento para todos.