El año pasado fue aciago, la pandemia menoscabó nuestra salud y economía, pero lo más infausto que hemos tenido para mayor inri es el pugilato de la clase política, ese jaloneo, con una jerga como que andan en juerga, con sorna desmedida mancillan la reputación de cualquiera y amortiguan algunos golpes a través del humor. No condice sus cargos con sus formas expresivas tan cáusticas, mucha prosopopeya, se han despotricado sin anestesia.

La estrategia de la confrontación es muy trillada, anacrónica, incluso descafeinada, querer dividir y después unir, se ve muy predecible, no hay misterio, no se perciben habilidades ocultas y atributos escondidos, no se observa voluntad racional, la mayor parte es envolvente, muy obvia y tan palmaria. La estructura piramidal política se ha invertido y hemos soportado los salvadoreños toda esa riña arrabalera e insulsa, lo altisonante tiene mucha religiosidad, han visto la política a la bartola, para muchos ha sido divertido, han ofendido la integridad intelectual de personas y cuando se terminan los argumentos empiezan a despellejarse verbalmente.

Hay personajes osados en pregonar que tienen la "verdad", otros en sus alocuciones la palabra "pueblo" es un estribillo o una muletilla, históricamente replicar insistentemente la palabra "pueblo" en personajes políticos no ha tenido finales felices, habiendo tantos sinónimos donde se puede adornar y ponerle aderezos. Se avecina una hornada de políticos bisoños en esta próxima contienda electoral para elegir diputados y concejos municipales para reemplazar a los ralentizados. Los nuevos tribunos no tienen que manejar la confrontación acre, vieran qué horrible se perciben las grescas con un vocerío y chirrido estrepitoso cuando exponen un tema. Enhorabuena por los nuevos rostros, pero también una nueva forma de hacer política, se observa que no hay una pizca de pedigrí político, mucho menos de ciencia política. Decía Aldous Huxley: "El fin no puede justificar los medios por la sencilla y clara razón de que los medios empleados determinan la naturaleza de los fines obtenidos".

Una buena recomendación: no basta con saber idiomas o tener una profesión de cualquier naturaleza y que les digan Lic, Inge, Doc, Arqui, y otros, hay que buscar la cultura que dan los libros. El libro "Las leyes de la naturaleza humana" manifiesta que como animales sociales, nuestras vidas dependen de las relaciones que forjamos. No bastan nuestro talento, conocimiento y formación: saber por qué la gente hace lo que hace es la herramienta más importante que podemos dominar. A partir de las ideas de personajes históricos tan diversos como Pericles, Isabel I y Martin Luther King Jr., el escritor Robert Greene nos enseña cómo controlar nuestras emociones.

La clase política de hogaño no es muy lectora, en lo particular con mis honrosas reservas y mis privilegiadas cautelas no veo un político en nuestro país que me deje como títere sin hilos, que seduzca, que motive con destrezas, habilidades y pericias políticas, encendido, que deslumbre con memoria elefantiásica y con personalidad sanguínea. Lo que percibo es mucha sencillez en sus expresiones, discrepan pero caen en la descalificación con rapapolvos, sortean algunas parodias y así disipan la diatriba y procacidad. Como colofón, una sugerencia bien intencionada: traten de leer libros de cultura general, hace falta bastante y dar puntos de vista en los medios de comunicación bonitos e ilustrativos y adoptar un estilo alambicado.