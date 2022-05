Audio

Conquista tu cumbre

Desde el pasado 12 de mayo, "salvadoreños hay en todos lados" es finalmente verdad pues fue cuando la sangre tecleña corona el Everest. ¡Gracias, Alfa Karina Arrué! orgullo nacional (¿hija meritísima, diputados?).

Situado en la cordillera del Himalaya, entre Nepal y China, el monte Everest es la cima más cerca del cielo, a 8,848 metros sobre el mar. Escalarlo es una batalla contra el medio ambiente, contra tu mente, contra lo que parece imposible. De hecho, Alfa (me encanta tu nombre, numeral griego que representa lo que eres: la #1) intentó cumplir su sueño el año pasado pero las avalanchas, los vientos de 150kph y los 46 grados centígrados bajo cero la hicieron desistir, justo cuando estaba a paso de perico de lograrlo.

Sabia decisión: así como hay 2 tipos de ciclistas –los que ya se cayeron y los que están por caerse–, hay 2 tipos de alpinistas: los pacientes y los muertos. Minuto de silencio para los 291 intentos fallecidos desde la primera conquista del Everest en 1953... QQDGocen.

Sabia lección también: Siempre persigue tu sueño, nunca tires la toalla, el que persevera alcanza.

Sin duda Alfa Karina es 4 x 4 pues no es 5 de yuca lo conquistado. Yo no soy alpinista (apenas he coronado el Izalco 1,950msnm, el Ilamatepec 2,382 y el Acatenango 3,976) pero por ser 30 años triatleta, también soy adicto a la adrenalina que nos hace perseguir nuestra pasión.

El deporte puede ser tan adictivo como la heroína e igual de peligroso, por ejemplo, cuando sos una hormiga bajo una avalancha, o cuando pedaleas en El Salvador. El pie de atleta es una enfermedad que tiene cura; la mente de atleta no.

Imaginémonos las ondas alfa que rebotaron en el cerebro de Alfa cuando logró su cometido. ¿Habrá visto el Satélite Cuscatlán? "Chiviriviri URRRAAAAALFAAAA", porras de la lorita Pepita.

Qué satisfacción más inmensa, misión de vida cumplida; pero bien sabemos que el Everest no es la meta final. Así como los maratonistas buscan coronar las 6 mayores –Chicago, Nueva York, Berlín, Londres, Tokio y Boston–, los alpinistas buscan coronar las 14 ochomil, como se les conoce a las cumbres arriba de 8kmsnm. "No olviden coronar el Faro del Pacífico", agrega la lorita refiriéndose a un bello cono de ceniza sonsonateco llamado volcán de Izalco.

Escuchemos a Alfa Karina: siempre persigue tu sueño, nunca tires la toalla, el que persevera alcanza, y soltemos ese espíritu luchador que andamos dentro, para conquistar nuestras propias cumbres: terminar tu carrera universitaria; perder esos tuchecitos de más; arrancar tu propio negocio, ¡tú puedes!; ahorrar para comprar tu primera nave (¿ya viste la Chevrolet Groove?), tu primer apartamento (yo sé, están carísimos); completar tu primera maratón.

Escuchemos a la Pepita: "don’t sofoc; persiste, resiste, ¡dale con todo!"

En Buscando a Nemo, Marlín anda todo ahuevado pues no encuentra a su Nemito, hasta que Dory le aconseja: "Cuando la vida te golpea, ¿sabes lo que tienes que hacer? ‘Sigue nadando, sigue nadando’".

Por los siglos de los siglos al ser humano lo ha picado la curiosidad insaciable; el deseo de descubrir, de conquistar. Por ello hemos surcado los mares y el espacio; nos hemos perdido en selvas, escalado montañas, alunizado, perseguimos Marte. ¡Por supuesto que, con decisión y firmeza, vamos a conquistar nuestra cumbre personal!

"Sigamos nadando, sigamos nadando".