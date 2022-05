Conquistar el Everest que llevamos dentro

Las fotografías publicadas en las redes sociales mostrando la belleza del lugar al que llegó la ahora famosa montañista desató la imaginación: me supongo la sorpresa y admiración de Alfa Karina Arrué al ver el hermosísimo paisaje al llegar al punto más elevado del planeta (8,849 metros sobre el nivel del mar).

Al seguir la gesta de la montañista a lo largo de los exóticos lugares que recorrió al aire libre durante los meses que duró la trayectoria y preparación hacia el Techo del Mundo, recordé la afirmación del escritor ruso Fiodor Dostoievski en su novela "El idiota": "La belleza salvará al mundo…".

La conmoción que la belleza genera en el espíritu humano es una experiencia abrumadora que abre a la persona humana a la esperanza. Lo explica la filósofa y antropóloga Dra. Blanca Castilla de Cortázar: "La belleza se capta en la experiencia, en un encuentro a veces inesperado con lo real, máxime si es una persona. Y en dicha experiencia, tras el asombro, surge la admiración, la primera emoción, inicio del saber y del amor… La emoción admirada no es algo perdido. No, permanece viva en cada corazón y puede despertar en cualquier momento. Capacidad siempre nueva, que renace en cada nacimiento. Con belleza y profundidad afirma Hannah Arendt que cada persona es alguien nuevo y cada vez que una nace, algo inédito aparece en el mundo, alguien que no estuvo antes allí y que no volverá a estar, una libertad que irrumpe, capaz incluso de cambiar el rumbo de la historia (Arendt, 1993 pág. 200-202). Lo radicalmente nuevo, cada persona, es siempre fuente de esperanza, potencialmente un posible integrador del equipo de los Agustines de todos los tiempos, ‘buscadores incansables de amor, de verdad y de belleza’" (Pontificio Consejo para la Cultura, 2006). https://1library.co/document/download/q5w2o83q?page=1

"La belleza se convierte, hemos dicho, no solo con el ser sino también con la verdad y el bien. Pero, además, al captar la belleza se aúnan inteligencia y libertad y conjuntamente se conmueve el corazón, alcanzando la unidad de cada ser humano… ¡El misterio de la belleza! Hasta que la verdad y el bien no se han convertido en belleza, la verdad y el bien parecen permanecer, de alguna manera, extraños al hombre, se le imponen desde fuera. El hombre se adhiere a ellos, pero no los posee; exigen de él una obediencia que, en cierto modo, lo mortifica (Turoldo, 1988). Estas palabras que son matizables… expresan de alguna manera que la belleza confirma y refuerza que la verdad y el bien no son algo extrínseco al hombre, sino que, residiendo en la intimidad humana, le mueven desde dentro" (ibídem).

La profesora Castilla de Cortázar hace referencia al poder de la belleza para revivir la esperanza comentando lo que el escritor y disidente Alexander Solzhenitsyn dijo en la aceptación de un prestigioso galardón internacional. Recordemos que este ciudadano ruso, quien fue injustamente encarcelado por ser crítico del régimen socialista soviético, dio a conocer el GULAG en su cruel faceta de sistema de campos de concentración y trabajo forzados porque estuvo preso injustamente desde 1945 hasta 1956 en la antigua Unión Soviética.

En la entrega del Premio Nobel de Literatura, Solzhenitsyn compartió lo siguiente: "La antigua triple unidad de la verdad, del bien y de la belleza (afirma) no es simplemente una fórmula caduca de desfile (…). Si, como lo dicen los sabios, las cimas de estos tres árboles están unidas, mientras que las ramas de la Verdad y del Bien demasiado precoces y sin defensas son aplastadas, rotas y no llegan a la maduración, puede suceder que, extrañas, imprevistas, inesperadas, las ramas de la Belleza crecerán y se extenderán en ese mismo lugar, y serán ellas las que, de esta manera, llevarán a cabo el trabajo de las tres". (Solzhenitsyn, 1981, pág. 9).

Conquistemos la cima de nuestro corazón buscando la belleza escondida detrás de cada acontecimiento, sea este aparentemente feliz o infeliz… para encontrar la verdadera felicidad, desde aquí y luego en el cielo.