Consideraciones económicas generales ante la crisis

Como de todos es conocido la situación del país es cada día más difícil, los productos de la canasta básica incrementan a diario, la demanda de bienes y servicios es cada día menor o igual en algunos casos, para poder ofertar y competir con precios razonables, las empresas tienen que rebuscarse para encontrar materia prima para su producción o productos terminados para su venta.

Nuestra economía está siendo golpeada fuertemente, debido básicamente a factores exógenos; tal es el caso de la inflación en Estados Unidos, conflicto ruso-ucraniano, atascamiento en cadenas de suministro, el incremento del costo de los combustibles que encarece la distribución interna y externa, el incremento al gas licuado, energía eléctrica, fertilizantes, reducción de las remesas familiares, etcétera.

Ante este panorama las entidades de producción, comerciales y de servicio están enfrentando con mucha celeridad la forma de reducir sus costos a fin de ser más competitivos y penetrar o mantener su nicho de mercado.

He observado que algunas empresas están reduciendo la calidad de sus productos, a fin de no incrementar precios y por ende salirse del mercado; quien está pagando los platos rotos, como se dice, es el consumidor, el cual también está buscando alternativas para satisfacer su consumo; estas medidas considero afectarán en un futuro dichas empresas, las cuales podrían quedar relegadas a segundo plano y perder su participación de mercado, ya que ofrecer productos de baja calidad y entregar menos valor por su dinero, en marketing no es muy buena práctica.

Otro de los fenómenos que está golpeando fuertemente a la población es el desempleo, ya que las empresas para contratar una persona solicitan por un lado si es joven experiencia, la cual no tiene, de manera que hay que darle inducción y capacitación, eso es un costo adicional para las empresas; y por el otro lado si tiene experiencia, posee títulos y maestrías, le dicen que está sobre calificado, negándole así el puesto.

Realmente es una situación difícil para las personas que buscan empleo, las empresas se conforman con el personal que tienen el cual muchas veces no está calificado para el puesto y si por un golpe de suerte a esta persona que busca empleo, que está bien calificada, le otorgan la plaza, las personas no calificadas que ya están trabajando en la empresa se encargan en hacerle la vida imposible hasta que renuncian o los suspenden de sus trabajos; estos son gajes del oficio, o malas prácticas que se dan en algunas entidades, a fin de mantenerse en el puesto y evitar que lleguen a sustituirlos.

Los departamentos de recursos humanos deben estar atentos y evaluar así la rotación de personal; por qué se dio y qué es lo que está pasando, a fin de corregir esta deficiencia; también desarrollar planes de capacitación e incentivos para el personal a fin de retener a los empleados.

Algunas entidades no se dan cuenta de que capacitar personal y contratar personal calificado les aportará en poco tiempo un plus en la eficiencia, ya que el personal nuevo entra con las ganas de demostrar sus habilidades y de que son capaces, producto de la necesidad para llevar sustento a sus hogares.

Nuestro gobierno por medio del Ministerio de Trabajo ha implementado un programa de incentivos de tres meses a aquellas empresas que contraten personal sin experiencia o mayor de 45 años en adelante, lo cual me parece atinado, nada más que para personal sin experiencia, básicamente jóvenes, se debió haber incrementado a seis meses dicho incentivo; porque según mi experiencia para que una persona se adapte a la dinámica empresarial debe permanecer ese tiempo.

Otro incentivo que nos beneficia a todos es la reducción de algunos impuestos que gravan a los combustibles y el subsidio del gas doméstico, por un tiempo limitado; no obstante dichos beneficios, también se debe buscar otras medidas importantes como es el caso de exención fiscal de ciertos productos de la canasta básica.

Todas estas medidas deben seguirse evaluando mientras dura la crisis a efecto de ir regulando nuestra economía que está siendo golpeada drásticamente.