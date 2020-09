Consideraciones sobre el antejuicio

El antejuicio está contenido en nuestra Constitución en el art. 236. Su mismo nombre lo dice, es algo anterior a un juicio, luego no tiene naturaleza jurisdiccional. En él no se está juzgado si se es culpable o inocente. En el último antejuicio seguido ante la AL se hacía referencia mucho a "demostraré mi inocencia". Grave error. Reitero: ese Órgano no está desempeñando funciones de juez.

El origen histórico de la inviolabilidad parlamentaria viene de Francia desde 1789 cuando se forma la Asamblea Constituyente luego de la instalación de los Estados Generales, pasos iniciales de la revolución contra las monarquías absolutistas. Luego se afianza esta institución como un medio de defensa para evitar que por motivos políticos se desplazara del cargo a personas molestas para el gobernante. Debe tenerse en cuenta que en aquella época imperaba el sistema inquisitivo en el proceso penal, por el cual se podía poner en la cárcel a cualquier por una denuncia y con una simple presunción. Qué fácil sería deshacerse de un opositor; pero también la minoría opositora purgando a los ministros. De ahí que el movimiento constitucionalista consideró necesario tomar la idea de los franceses y entre ellas nuestra Constitución Federal de 1824.

En el antejuicio lo que debe debatirse es si existe o no una motivación política en la denuncia. Evitar que por esa motivación fuese alguien removido de su cargo. En el caso actual del diputado a quien se le señala en el fallecimiento de una persona en un accidente de tránsito, es evidente que no se trata de una imputación con la motivación dicha, por eso no ha salido nadie en su defensa entre los diputados que han emitido opinión al respecto.

Se habla mucho que el antejuicio fomenta la impunidad. Tratemos esto. Si la Asamblea Legislativa decide en su votación que no ha lugar a formación de causa, como no existe sobreseimiento ni declaratoria de inocencia, el funcionario favorecido puede ser enjuiciado al concluir su período, puesto que el término de la prescripción no le corre según el Código Procesal Penal. Ya es tarea de la Fiscalía General de la República actuar, si se quiere desde el primer día en que cesó en el cargo el funcionario implicado. Con el antejuicio la Asamblea Legislativa no le ha puesto fin a la labor investigativa de esa institución del Ministerio Público, lo que ha impedido es que se le procese "hoy", pero no "mañana". Por lo dicho el antejuicio no es equivalente a impunidad, lo que sí sucede es que retarda la iniciación del proceso penal.

Otro punto que se discute es si se puede renunciar al antejuicio. La mayoría de tratadistas sostienen que no se puede, porque se ha establecido en atención al cargo y no al funcionario en sí. Si lo que se desea realmente es no gozar de esa prerrogativa, una forma de hacerlo es renunciando al cargo y obviamente al no ser ya funcionario cesa el privilegio. Difícil que eso suceda, pero es una posibilidad, porque al final de cuentas la FGR siempre lo deberá procesar.

Existen más temas que tratar sobre el antejuicio, como quién debe iniciar el procedimiento, si la FGR o un fiscal nombrado por la AL, lo incorrecto de decir que han sido desaforados, casos históricos en nuestro país, derecho comparado y ampliar lo de la posibilidad de renuncia, no del cargo, sino al antejuicio.