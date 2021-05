Consideraciones sobre la república

Nuestra Constitución señala en el art. 85 que el gobierno es republicano, democrático y representativo. Tratemos sobre lo primero. Para entender mejor lo de un gobierno republicano se debe hacer con relación a un gobierno monárquico que es su contrario. La monarquía es anterior a la república y esa monarquía era ejercida con un poder absoluto, sin límites. Poco a poco esto fue cambiando, hasta llegar ahora en la mayor parte de Estados que tienen ese sistema, a las monarquías constitucionales, en las cuales el monarca es una figura decorativa que "reina pero no gobierna". El centro de la labor gubernamental está en el primer ministro y el Parlamento.

En la actualidad, un gobierno republicano se caracteriza porque la jefatura de Estado la ejerce una persona por un tiempo determinado previamente fijado en la Constitución y mediante un proceso eleccionario. A lo contrario en un gobierno monárquico esa jefatura es vitalicia y hereditaria. Lo dicho antes presenta sus excepciones, porque se han dado casos que en ciertas repúblicas se han designado presidentes vitalicios; pero no existen títulos nobiliarios. También en algunas monarquías al fallecer el jefe de Estado se realiza un proceso para elegir al sucesor, como en Malasia o en el Estado del Vaticano.

Generalmente se confunde democracia con república, lo que es un error. Una república puede o no ser democrática. Así también una monarquía puede o no ser democrática. ¿Qué es la democracia? Me gusta para definirla, lo expuesto por A. Lincoln en su discurso de 1861 en Gettysburg: "El gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo". Un gobierno es del pueblo cuando es electo en un proceso eleccionario limpio. Es por el pueblo y para el pueblo cuando en la realidad, no en palabras, sirve a este. Se habla de democracia electoral y de democracia social. La primera se fundamenta en el ejercicio del sufragio, en escoger libremente las ofertas de los diferentes partidos políticos en un proceso exento de fraude, sin falsedades. En cuanto a la democracia social, aquí viene lo de "para el pueblo y por el pueblo". Servirle a este, cumpliéndole los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Aunque en la época de Lincoln no se hablaban de estos derechos, actualizamos su pensamiento.

Dijimos antes que tanto las repúblicas como las monarquías podían ser democráticas o no. Ejemplo de repúblicas democráticas: Costa Rica, Uruguay, Italia, EUA (con las abolladuras dadas por Trump) que fue el primer país del mundo contemporáneo que adoptó el sistema republicano. Al tratar de repúblicas no democráticas, podemos decir que los mayores atropellos a la dignidad de la persona humana y resto de derechos humanos en el siglo pasado vienen de gobiernos republicanos: Alemania en la época del nacional socialismo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) con el estalinismo, Libia con M. Gadafi de presidente, Irak con su presidente Sadam Husein. Por otro lado tenemos las monarquías democráticas: Canadá (la reina Isabel II ejerce la jefatura de Estado), España, Holanda, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca. Y tenemos ahora en el siglo XXI monarquías no democráticas, como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, pues no llenan los estándares para ser considerados como una democracia.

Preguntas: ¿Dejó de ser república El Salvador durante los 13 años de gobierno de Maximiliano Hernández Martínez? ¿Dónde es mejor vivir? ¿En las monarquías nórdicas de Europa o en la república de Corea del Norte? Como dice un programa deportivo, es material para la polémica.