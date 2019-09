Construyendo la pirámide cuscatleca

Los salvadoreños debemos ponerle atención a la teoría piramidal, para un futuro mejor, de Peter Diamandis. Esta nos incentiva a solucionar las necesidades básicas de cada nivel, antes de seguir avanzando en busca de calidad de vida. No se trata de perseguir lujos, ni una vida ostentosa, sino más bien de ir sumando hacia una existencia digna y plena.

La base de la pirámide es la hidratación y sana alimentación: de tres a cinco litros de agua pura y 2,000 calorías, de comida balanceada, por persona por día, son los requisitos óptimos para ser saludables. Sumémosle 25 litros de agua, para higiene personal, limpiar y cocinar.

En El Salvador, demasiada gente no tiene acceso a agua limpia, y la mitad de los pacientes hospitalarios toman agua contaminada con agentes infecciosos, tóxicos y químicos. ¿Cuánto perdemos del PIB a causa de no tener suficiente H2O pura? Póngale coco: deshidratación, enfermedades gastrointestinales, inadecuada absorción de los alimentos, etcétera. Es una lástima, pues en nuestro país sí tenemos agua; lo que no tenemos es buena distribución, ni voluntad por aumentar la accesibilidad.

En el segundo nivel de la pirámide de Diamandis debemos lograr energía, educación, y comunicación para la mayoría. La energía le da sentido a la vida; es una fuente indispensable para el desarrollo humano. En una casa humilde, en la cual habitan 5 personas, se necesitan al menos cuatro focos para iluminar lo suficiente (con un foco de 60 watts es suficiente para leer). Sumémosle un refrigerador de 16 pies, que gasta 150 watts por mes, una cocina de 1,200 watts, 2 ventiladores eléctricos de 100 watts cada uno, la TV, el DVD, 2 laptops, cargadores de celular, etcétera. Para ello, necesitamos una carga de 8.7 kilowatt hora por hogar. Con energía, no tenemos que usar cocinas de leña ni candiles; por lo tanto, padecemos de menos enfermedades respiratorias culpa de la contaminación dentro de casa.

Satisfechas nuestras necesidades de agua, alimentación y energía, necesitamos educación de calidad, descentralizada, sin doctrinas; con cobertura, profesores capacitados, libros, cuadernos y métodos modernos, como por ejemplo, acceso a computadoras que estimulan más a los niños que un maestro y un pizarrón.

Vale la pena destacar el uso de la tecnología para la educación de la Fundación Gloria de Kriete, capacitando a miles de jóvenes por medio de su página web www.capacitateparaelempleo.org y https://aprende.org con cursos hasta en un app para el celular.

Antes de pasar al siguiente nivel, debemos de tener acceso a las comunicaciones modernas, que utilizadas de forma consciente, nos abren posibilidades de progreso.

En la cúspide de la pirámide encontramos la salud y libertad. Proveer y preservar una buena salud es la seguridad para nuestra existencia. Sí es posible detener enfermedades totalmente prevenibles como las respiratorias, y el parasitismo intestinal, causas de incapacidades y muertes. Demasiadas enfermedades no son atendidas a tiempo, y en su mayoría tratadas con medicamentos genéricos.

Para llevar una vida digna y plena, también necesitamos vivir en libertad. Según Amartya Sen, ganadora de Premio Nobel, los individuos necesitamos libertad sostenible, y esta solo se logra si nos podemos expresar abiertamente, sin restricciones impuestas por líderes antidemocráticos.

El Salvador sería un mejor país si más y más salvadoreños avanzáramos en la pirámide Diamandis, dejando atrás el subdesarrollo. Para ello necesitamos voluntad, visión y decisión política; dar pasos concretos hacia el bienestar y el desarrollo de la población. ¿Cuándo pues?