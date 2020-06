Construyendo un mejor país, ¿en qué hemos fallado?

Hace aproximadamente un año tuve la oportunidad de escribir una columna para un medio digital la cual titulé "Un mejor país es responsabilidad de todos", la idea central era que la construcción de un mejor El Salvador no es responsabilidad exclusiva del presidente, sino de todos los salvadoreños; ahora, un año después del inicio de este período presidencial, con el agravante de estar enfrentando una crisis sin antecedentes, además de evaluar la gestión gubernamental es importante autoevaluarnos e identificar en qué hemos fallado.

Muchos se han dedicado a evaluar al presidente y su Gabinete, por lo que no ahondaré en ello, pero sí debo señalar que la población sigue esperando que desde el Ejecutivo se construyan puentes de entendimiento, y se promueva un diálogo real, honesto, responsable, transparente y público que permita diseñar y ejecutar planes, tanto para la correcta gestión de la crisis, como para la construcción de un mejor El Salvador, esto requiere dejar atrás, de una vez por todas, las viejas prácticas y costumbres, la violencia política (particularmente en redes sociales), los señalamientos y manipulaciones, los discursos divisionistas y de odio, en fin, todo aquello que tanto daño le ha hecho al país, tanto el presidente, sus familiares, personas de confianza y Gabinete deben hacer honor al discurso "no somos los mismos de siempre".

Por otro lado, la oposición política parece no haber evolucionado como el momento político lo exige, vemos que aún hay visos de resentimiento y bloqueo ciego, que no solo les hace daño como institutos políticos, sino que también dañan la pluralidad que nuestro sistema de pesos y contrapesos requiere; es cierto, no todo ha sido malo, hemos visto importantes avances, especialmente en esta coyuntura, sin embargo, se siguen cometiendo errores que, muchas veces maximizados por el Gobierno, siguen minando su credibilidad ante la población. Los salvadoreños no esperamos solo señalamientos, acusaciones y discusiones estériles, queremos una oposición constructiva, propositiva y madura que tenga como centro el interés del país, no respondiendo a grupos de poder o, peor aún, a coyunturas políticas electorales.

Ahora también debemos reconocer que como ciudadanía hemos fallado, el fanatismo hacia el Gobierno o hacia la oposición sigue controlándonos. Frecuentemente nos limitamos a creer y aplaudir ciegamente lo que nuestros líderes políticos dicen, no exigimos cambios de actitud, de comportamiento, cumplimiento de promesas, etcétera. El resentimiento, la sed de revancha y el odio hacia "los otros" impera en nuestras discusiones, cambiemos nosotros de una vez por todas para que ellos cambien también, no profundicemos la división que desde arriba se promueve, no nos quedemos callados, leamos, analicemos, critiquemos y exijamos a nuestros referentes políticos los cambios que esperamos, esto hará bien a ellos, a nosotros mismos y, sobre todo, a nuestra democracia.

Se cumple el primer año de gestión presidencial, aprovechemos este momento para evaluar y proponer cambios donde consideremos que se requieren, pero también para autoevaluarnos y corregir aquello en lo que podamos estar equivocados. Solo unidos como salvadoreños podremos dar ese giro que se necesita para que juntos construyamos un mejor país.